把我們的日常生活變成“藝術”. August. 08, 2022 07:51. . “我喜歡在日出後起床做早餐，壹整天走路，用非常單純、肉體上的方法變得疲勞。比起別的，這是生活的壹個很好的方法。總之，我找到了將這種方式變成藝術的方法”—出自理查德•朗《藝術家們這樣說》中 日常生活能成為藝術嗎？甚至有人把“走路”也藝術化了。他是代表從概念藝術衍生出來的“大地藝術（land Art）”或“系統藝術（System Art）”藝術方式的英國視覺藝術家理查德•朗。 1967年的壹天，朗在倫敦滑鐵盧站乘火車來到壹個陌生的郊區。然後不管三七二十壹地走進田野來來回回地繼續走下去。時間就這樣流逝，田野上形成了壹條路。用照片記錄了那條路。這是朗的首部作品《壹條走出的線（A Line Made by Walking）》。 朗反對人為破壞自然環境的藝術形式。取而代之的是，通過單純的思考方式，將自然藝術化。並不是從壹開始就有路。另外，如果人不走那條路，那條路就會消失。暫時藝術化的道路總有壹天會消失，所以要記錄下來。其記錄就是朗的視覺藝術。 像這樣給日常生活賦予意義後，生活本身就會藝術化。藝術生活，哲學生活開始了。所有有創意、革新的點子也源於日常生活。我們有時感到無聊的上班、工作、喝壹杯咖啡、走路、跑步的極其平凡的日常生活也變得美麗。生活的深度變得更深，呼吸的每壹步都變得美麗。用圖片或影像記錄妳的生活就會成為視覺藝術，用文字記錄就會成為文學。

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