中國公開要求韓國“維持‘薩德三不’”……韓國反駁稱“並非承諾”. August. 06, 2022 07:22. by 金祺容 kky@donga.com. 對於中國外交部主張尹錫悅政府應該遵守文在寅政府時期的“薩德三不”承諾，韓國駐華大使館高層相關人士正面反駁稱，“這不是承諾”。 要求匿名的這壹人士5日在北京會見記者時，就中國要求維持“薩德三不’”政策壹事表示：“之前（文在寅）政府相關談判首席代表和政府發言人也曾表示，‘薩德三不’不是承諾。” 此前，中國外交部發言人趙立堅7月27日在例行記者會上表示，“新官員（領導人）不能回避舊賬。任何國家都必須保持對外政策的基本連續性和穩定性，”公開要求維持“薩德三不”政策。 對此，韓國使館相關人士指出：“有人可能會提出疑問，新政府是否存在需要認領的舊賬。”該人士以否認存在趙立堅所提及的“舊賬”的方式，強調“薩德三不”不是尹錫悅政府應該遵守的承諾或協議。 “薩德三不”的內容是，韓國政府不追加部署薩德系統、不加入美國導彈防禦系統、不建立韓美日三國軍事同盟。這是中國政府針對2017年10月駐韓美軍部署薩德問題以“限韓令”等進行報復施壓後，文在寅政府表明的政策。

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