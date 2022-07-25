國民力量黨：“警方以下犯上，要嚴肅處理集體行動”……共同民主黨：“這是全鬥煥政權式警告，不會坐視制裁”. July. 25, 2022 07:46. by 金志炫 jhk85@donga.com. 圍繞全國警察署長舉行總警會議反對行政安全部新設下屬警察局，朝野政黨在周末發生了正面沖突。國民力量黨稱，這是“警方以下犯上”，“要嚴肅處理集體行動”。相反，共同民主黨則對主導會議的蔚山中部警察署長柳三永（總警）（音，下同）受到待命處分表示強烈反對，稱這是“全鬥煥政權式的警告”。朝野將警察分別比喻為前、現政權的“忠犬”，預計在25日開始的尹錫悅政府首次對政府質詢中，圍繞設立警察局的爭議將成為核心爭論焦點。 國民力量黨院內發言人朴炯秀23日發表評論說，“對於新政府根據法律和原則展開的行政中，署長們違反上級指示采取集體行動，對此再次表示遺憾”，要求政府嚴肅處理。曾擔任院內代表的金起炫議員也在臉書上提及“德魯王事件”和公調處長候選人毆打出租車司機事件等，並猛烈攻擊說：“作為前政權忠犬的政治警察領導層和壹直對非法和過度忠誠保持沈默的警察成員應該反省過去的錯誤，尋找恢復國民信任的方案。”警察出身的李哲圭議員也表示：“如果無視法律體系進行集體行動，國民不會容忍。” 相反，共同民主黨強烈反對針對柳三永的待命處分，並警告將追究警察廳長候選人尹熙根和行政安全部長李祥敏的責任。該黨非常對策委員長禹相虎24日在國會召開記者招待會表示：“如果對為保持警察中立而鼓起勇氣的警察署長們進行制裁，共同民主黨不會坐視不理，”“將在警察廳長尹熙根聽證會上進行處理。”他還說：“普通檢察官可以開會，為什麽警察署長就不能舉行會議呢?” 建議罷免李祥敏職務及主張彈核的聲音也接連不斷。“阻止政權掌握警察對策團”負責人徐英教當天在國會召開記者會表示：“如果部長做出違反政府組織法的行為，可以彈核憲法和法律。”競爭黨首職務的候選人姜炳遠議員在臉書上表示，“將提議罷免李祥敏部長的動議案”，主張下周也可以表決罷免建議。 其他黨首候選人也壹同加入。李在明議員當天在臉書上發表了題為《應該停止試圖掌握警察的倒退行為》的文章，並寫道：“首先應該停止降低警察公務員士氣的待命措施。”朴用鎮議員表示：“如果按照尹政府的意圖，警方將淪落為尹錫悅核心有關人士的‘忠犬’。”

한국어