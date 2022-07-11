被“停止黨員權利”的李俊錫：“不會辭職”……權性東：“實行代理代表體制”. July. 11, 2022 13:56. by 趙東住 djc@donga.com. 國民力量黨代表（黨首）李俊錫（照片）對該黨對他“停止6個月黨員權利”的嚴懲不服，斷然拒絕主動辭職。在圍繞黨規解釋的爭論和對懲戒程度的贊成和反對輿論出現分歧的情況下，李俊錫和院內代表權性東就黨代表職務走向正面交鋒，圍繞下屆黨權等問題的黨內內訌也將由此全面展開。在執政黨代表失去履行職務權限的史無前例的自亂陣腳中，尹錫悅總統的支持率在就任兩個月後跌至30%左右。 李俊錫8日表示，“不能認可黨倫理委員會的懲戒決定”，並動用代表權限進入了硬扛階段。李俊錫在廣播節目中表示：“倫理委員會懲戒結果的處分權歸黨代表所有，”“打算保留懲戒處分。”他表示，在請求倫理委員會重審上述決定的同時，還將不惜申請暫停懲戒效力等法庭鬥爭。 對此，權性東親自主持了黨代表職務最高委員會，並表示：“根據黨憲黨規，作為黨代表職務代理者，將盡最大努力盡早收拾混亂局面。”他的意思是，由於李俊錫的代表職務已被停止，作為黨內第二號人物的院內代表要擔任代理黨代表職務。權性東當天會見了總統政務首席秘書李珍福（音）等人，討論了黨領導體制的方向。 黨內圍繞下屆黨權的樹立方式，已經出現了權性東維持職務代理體制的方案、召開早期全黨大會選出新代表的方案、轉變為緊急對策委員會等方案。 在執政黨的混亂延宕的時候，尹錫悅總統的支持率持續下降，自就任以來首次跌至40%線以下。輿論調查機構韓國蓋洛普在5日至7日進行的7月第壹周調查中，對尹錫悅履職的肯定評價為37%，比壹周前下跌了6個百分點。從最高值6月份第壹周的肯定評價（53%），時隔壹個月下降了16個百分點。

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