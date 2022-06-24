勞動部推進修改每周52小時工作制……研究“以月為單位”延長勞動時間的運營方案. June. 24, 2022 07:52. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韓國政府正在討論將目前以“周”為單位管理的延長工作時間擴大到以“月”為單位等靈活修改每周52小時制運營方式的方案。通過下個月成立的“未來勞動市場研究會”，將加快勞動時間靈活化和以職務、成果為中心的工資體系調整等勞動改革的步伐。 雇傭勞動部23日發表了上述內容的勞動市場改革推進方向。其核心是靈活制定工作時間制度，以職務、成果為中心調整論資排輩式工資體系。雇傭部長李正植在當天的新聞發布會上表示：“以產業化時代形成的勞動規範和慣例很難應對新的變化，”“將根據變化的時代潮流，實現雇傭勞動系統的現代化。” 工作時間方面，將通過勞資協議，推進每周允許延長12小時的延長工作時間，以“月”為單位等靈活運營的方案。現行勞動標淮法以每周基本工作時間40小時和勞資協議為前提，允許延長工作最多12小時。也就是說，通過修改法律，將延長勞動管理單位從1周增加到1個月等。這樣壹來，壹周只工作40小時，下周包括延長工作24小時在內，可以工作64小時。 新政府作為國政課題提出的實施工作時間儲蓄賬戶制、擴大選擇性工作時間制結算期限等，還將推進靈活工作制的改善。工資體系將以職務、成果為中心進行調整。 對於政府的勞動改革方案，經營界表示歡迎，但勞動界反駁稱：“這是偏向性的改惡。”政府推進的政策大部分都是要修改法律或以勞資自律引進的政策，因此預計會遇到困難。

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