金浦-羽田航線將于29日重新開啓. June. 23, 2022 07:40. by 鄭順九記者•崔智善記者 soon9@donga.com,aurinko@donga.com. 受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響而受阻的“金浦~羽田”航線時隔2年零3個月再次開啓。預計，隨著連接首爾和東京的代表性航空路線重新啓動，旨在恢複韓日關系的人員交流也將正式恢複。 國土交通部和外交部、文化體育觀光部22日表示，21日在韓日兩國航空當局之間的視頻會議上就從本月29日開始每周8次往返運航金浦至羽田航線的內容達成了協議。該航線自2020年3月停運後，時隔2年3個月再次開啓。 此次恢複通航可能是因爲兩國達成共識，認爲恢複人員交流是韓日關系恢複的第一步。據分析，尹錫悅總統決定從29日到30日出席北大西洋公約組織（NATO）首腦會議，首次會見日本首相岸田文雄，這也對此次重啓的決定産生了影響。尹總統在上個月10日就任後曾強調，爲了活躍兩國交流，有必要盡快重啓金浦-羽田航線。

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