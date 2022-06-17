美國智庫：“繼豐溪裏3號之後，朝鮮又開始復原4號坑道……朝鮮有可能進行連鎖核試驗”. June. 17, 2022 07:43. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 朝鮮又被捕捉到了開始修復豐溪裏核試驗場新坑道的情況。朝鮮為了進行第七次核試驗，已經完成了3號坑道的復原工作，接著又出現了為進行大規模核試驗復原4號坑道的動向。4號坑道是為了進行氫彈試驗，因此有分析認為，朝鮮有可能進行連鎖核試驗。 美國智庫“戰略與國際問題研究中心”下屬的朝鮮問題專門網站“超越分裂”（Beyon誒 parallel）當地時間15日公開的報告中表示，豐溪裏4號坑道被捕捉到出現了新動向。在民間衛星企業14日拍攝的衛星照片中，4號坑道入口周邊有正在施工的墻體和建築材料。報告分析稱，“4號坑道捕捉到的新活動強烈暗示著，朝鮮為今後進行核試驗而采取了行動”。 有分析認為，恢復4號坑道的舉動是為了強調“強對強”正面交鋒的朝鮮國務委員長金正恩為核彈頭小型化而準備氫彈試驗。金正恩去年1月在第八次黨代會上曾下達過核武器小型化、輕量化、戰術武器化和超大型核彈頭的生產等指示。 豐溪裏核試驗場共由4個坑道組成，4號坑道的深度被推測為800米以上，比朝鮮之前進行復原的3號坑道要深。據分析，3號坑道是為了試驗爆炸力相對較低的戰術核武器，4號坑道是為了試驗爆炸力較大的氫彈而建設的。 因此有分析認為，朝鮮有可能在事實上已經復原的3號坑道進行針對韓國的小型戰術核試驗後，在4號坑道進行針對美國的氫彈等高威力核武器試驗。也就是說，朝鮮可能會進行連鎖核試驗，以完成戰術核武器和氫彈試驗，使小型核彈頭可以同時攻擊多個目標的多彈頭洲際彈道導彈。 朝鮮2006年進行第壹次核試驗後，除封閉的1號坑道外，其余2、3、4號坑道均以2018年關閉核試驗場為由被炸毀，但韓美情報當局認為，至今為止從未用於核試驗的3、4號坑道的95%以上仍然完好無損。3、4號坑道最內側的起爆室沒有爆炸，如果進行從坑道入口重新挖掘的修復工作，就可以再次用於核試驗。 “超越分裂”指出：“朝鮮已經做好了核試驗的準備，”“第七次核試驗的時間完全掌握在金正恩的手中。”

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