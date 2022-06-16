國家競爭力時隔3年下降……沒有余力拖延年金和財政改革. June. 16, 2022 07:39. . 今年韓國的國家競爭力排名是第27位，比壹年前下降了4個名次。這是瑞士國際管理學院（IMD）以63個國家為對象進行評價的結果。韓國與其他發達國家相比，受到新冠疫情下經濟沖擊較小的前年和去年壹直保持第23位，時隔3年排名下降。也就是說，支撐原油、原材料通貨膨脹和美國緊縮導致的經濟蕭條等同時面臨的不利因素的經濟體力減弱了。 特別是今年韓國政府的效率排名，繼去年之後連續兩年下降。因為在評價項目中，財政領域的排名下降了6位，“年金積累得好的程度”的排名下降了15位。財政排名的下降是因為國家債務與國內生產總值的比率從前年的43.8%激增至去年的47.3%。年金排名暴跌是因為2050年代中期確定枯竭的國民年金等改革沒有進展。對政策的透明性、政策適應經濟變化的評價也全部惡化。也就是說，政府阻礙了國家競爭力的發展。受工資急劇上升等影響，與其他國家相比，韓國大企業的勞動生產率排名也暴跌了5個名次。 問題是，明年國家競爭力和政府效率改善的余地也不大。今年，在歷史上最大的正式預算中，到5月為止增加了兩次補充預算，預計國家債務比率將接近50%。尹錫悅政府雖然承諾在任期第壹年出臺用法律管理國家債務的新財政準則，但由於尚未出臺方案，年內在國會獲得通過的可能性還是未知數。 尹錫悅總統上個月通過國會施政演說提出的新政府三大改革課題之壹的年金改革也停滯不前。到目前為止，還沒有出臺具體的改革時間表，甚至還沒有決定是否將討論改革方案的“公共年金改革委員會”設為總統直屬機構。主管部門保健福利部部長的職位，也因人事聽證會問題壹直空缺。 去年7月，聯合國貿易和發展會議將韓國歸類為發達國家，而不是發展中國家，因此韓國提升為名副其實的發達國家。聯合國貿易和發展會議將韓國歸類為發達國家，而不是發展中國家，韓國提升為名副其實的發達國家。但在經濟合作與發展組織發達國家成員中，沒有財政準則的國家只有韓國和土耳其。對30年後將完全見底的年金制度置之不理，這樣的發達國家也很難找到。必須趕在落後的財政、年金制度和政策進壹步損害國家競爭力之前，加快改革速度。

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