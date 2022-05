陷入《分手的決心》朴贊郁的戛納……“爲求門票”愉快的等待. May. 25, 2022 08:01. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “朴贊郁導演的電影從‘複仇三部曲’(《我要複仇》、《老男孩》、《親切的金子》)開始,全都看過了。如果今天買不到票,明天也會來等。” 23日(當地時間),在法國尼斯一所大學專攻電影學的伊莉娜•妮娅(音),在舉行第75屆戛納國際電影節的呂米埃爾劇場前,已經在烈日下連續站了2個小時。她舉著的牌子上寫著朴導演的電影《分手的決心》的英文題目《Decision to leave》。這意味著要購買門票。 朴導演繼《小姐》(2016年)之後時隔6年推出的長篇電影《分手的決心》在世界上首次公開的當天,劇場前擠滿了自稱是他的“狂熱粉絲”的當地人和遊客。拿著用韓文寫有“分手的決心”的牌子購買門票的公司職員安娜貝爾•福德說:“朴贊郁是懂得幹練地扭曲社會現象的最佳導演。” 擁有2000多個座位的劇場擠滿了身穿晚禮服和禮服的世界各國的觀衆。被稱爲“戛納喜愛的導演”的朴導演入圍戛納主競賽單元的第4部作品《分手的決心》與前作截然不同。他在22日與韓國記者舉行的當地茶談會上表示:“與前作相比,這部作品沒有刺激性,可能會很無聊”,“我想拍一部優雅的古典電影。” 影片將焦點放在了重案組刑警海俊(樸海日飾)和中國女性徐來(湯唯飾)的關系上。徐來的丈夫從懸崖上墜落死亡後,海俊將徐來指定爲嫌疑人進行調查。徐來很沈著。“(丈夫)去山上不會來的話就會擔心。擔心最終會不會死了”,只是吟誦著蹩腳的韓語。湯唯就像在《色戒》(2007年)中證明的那樣,用無法被猜透的眼神消化了濃密的演技。用眼神細微調節緊張程度的演技是世界最高水平。海俊爲了監視徐來幹起了潛伏工作,但是用望遠鏡觀察徐來的眼神接近于充滿擔心和愛意的密切觀察。導演通過反複使用zoom in(用變焦距鏡頭使景物放大,即將景物推近)和zoom out(用變焦距鏡頭使景物縮小,即將景物拉遠)以及獨創性的攝影角度,將兩人的關系和心理發生變化的過程像畫細密畫一樣展現了出來。 以山和大海爲背景講述意外事件的電影朝著難以預測的方向展開。不愧是被稱爲“場面調度天才”的朴導演,每個角落的道具都不願浪費,費盡心思的痕迹曆曆在目。像將金承玉的小說《霧津紀行》影像化一樣,霧氣彌漫的畫面更增添了古典美。朴導演在上映前強調“品位”說,“目標是將其打造成老氣的電影。” 電影結束後,演職人員名單全部登場後,延續了5分鍾左右的起立鼓掌。作爲主競賽單元的世界頂級試映會來說,這是很短的。通過銀幕展現導演和演員面貌的廣播設備沒有啓動,觀衆們無法正常看到他們的樣子,這一點也産生了影響。朴導演向觀衆們致意說:“感謝大家歡迎又長又無聊的老式電影。” 觀衆的反應各不相同。在電影美學方面,有人稱贊說“世界第一”,也有人指出故事令人費解。在美國洛杉矶一家電影公司工作的大衛•利特巴克說:“電影中的所有描寫都生動而美麗”,“一切都和諧地聚集在一起結束了。”法國觀衆阿爾圖•米勒表示:“朴導演展現的場面調度雖然是最棒的,但包含了太多故事和場面,非常複雜。故事越講越費解。” 外國媒體在好評如潮的情況下,也有評價接近于無反應的情況。美國演藝媒體《綜藝》表示:“從技術問題發生之前開始,反應就很安靜”,將焦點放在起立鼓掌只有5分鍾這一點上。英國日刊《衛報》給予了五顆星的好評,稱“緊張、陰謀、感情對立、捏造得有滋有味的情節扭曲非常希區柯克。” 在此次電影節上,《分手的決心》和日本巨匠是枝裕和制作的韓國電影《掮客》等兩部影片被邀請參加主競賽單元。《掮客》將于26日首次公開。作爲已經獲得過一次最高獎金棕榈獎的導演,《掮客》有望成爲金棕榈獎的主人公。再加上鄭朱莉導演的《下一個素熙》、演員李政宰的導演處女作《獵人》、文秀珍導演的短篇動畫《角質》等5部韓國電影受到邀請,世界對K內容的關注比任何時候都高。

