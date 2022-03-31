出口100件商品的錢，可以進口87件……貿易環境9年來最差. March. 31, 2022 07:48. by 朴民優 minwoo@donga.com. 對外貿易環境連續11個月惡化，跌至9年零3個月以來的最低水平。這是因為，隨著國際油價等原材料價格的暴漲，進口價格大幅超過了出口價格。據韓國銀行30日透露，上個月純商品交易條件指數（以2005年100為準）為87.69，比一年前下降了7.4%。該指數是將出口1個商品的錢可以購買的進口商品量指數化，意味著上個月出口100個商品，可以進口87.69個商品。 純商品交易條件指數連續11個月呈下降趨勢，是自2012年11月（86.88）以後9年零3個月以來的最低值。這是因為1年內進口價格（21.9%）比出口價格（12.8%）大幅上漲。 上個月進口金額指數為148.55，比去年同期上升了25.5%。這是連續15個月呈上升趨勢。從品種來看，煤炭、石油產品暴漲65.4%，礦產品（44.8%）、農林水產產品（35.0%）也大幅上漲。韓國銀行相關人士解釋說：「隨著原油、天然氣、煤炭等原材料價格的全面上漲，以礦產品和石油產品為中心的進口金額指數有所上升。」上個月出口金額指數為128.34，比一年前上升了19.7%。

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