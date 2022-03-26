拜登警告：「俄如果使用生化武器，北約軍隊就會介入」. March. 26, 2022 07:23. by 巴黎=常駐記者金潤宗、北京=常駐記者 金基勇 zozo@donga.com、kky@donga.com. 美國總統拜登當地時間24日表示，如果俄羅斯總統普京在烏克蘭使用生化武器，北約軍隊可能會介入。他警告說，如果動用可能對北約成員國產生影響的生化武器或核武器，將越過『紅線』，美軍有可能直接介入烏克蘭戰爭，因此備受關註。 拜登當天在比利時布魯塞爾舉行的北約首腦會議結束後舉行的記者會上表示：「如果普京總統使用生化武器，我們將予以應對，」「如何應對取決於俄羅斯使用何種武器。」七國集團（G7）首腦當天也通過共同聲明表示：「普京不要用生化、核武器進行威脅。將根據需要采取追加措施。」 拜登對於讓俄羅斯退出G20的方案表示：「我的回答是『Yes』，」，「這取決於G20。」拜登表示：「由於印度尼西亞等部分國家不同意，所以提出了如果不能讓俄羅斯退出，就讓烏克蘭參加G20峰會並參觀的方案。」 西方國家領導人再次敦促中國「不要援助俄羅斯」。拜登警告說：「中國理解自己的經濟比俄羅斯更緊密地聯系著西方國家，「如果習近平主席支援俄羅斯，與歐洲、美國的經濟關系和經濟增長等目標將陷入巨大的危險之中。」《華盛頓郵報》當天援引美國政府消息人士的話報道說，美國政府正在考慮對違反對俄羅斯的經濟製裁、與俄羅斯進行交易的中國、印度等國實施二次製裁。 此前就烏克蘭戰爭站在俄羅斯一邊的中國當天表示，「與俄羅斯的合作也有底線」，表現出了慎重的態度。中國駐美國大使秦剛24日在接受香港鳳凰電視臺采訪時表示：「中國和俄羅斯的合作雖然沒有禁止區域，但存在底線，」「聯合國憲章原則、公認的國際法、國際關系的基本原則等是底線。」有分析認為，在俄羅斯在烏克蘭不分青紅皂白地殺傷平民、甚至有人提出俄軍有可能使用生化武器或核武器的情況下，無條件支持俄羅斯的負擔很大，因此可能是在考慮「退出戰略」。但是，秦剛對於西方的二次製裁表示：「如果發動，只能采取應對措施。」

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