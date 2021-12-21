到達希望之地. December. 21, 2021 07:33. . 韓國社會也一度流行過「聖誕節和家人在一起」的口號。對我們來說，回鄉的節日是中秋節，但在西方文化中卻是聖誕節。也許因此，在西歐戰爭中，如果戰況有利，總會出現「戰爭將在今年聖誕節之前結束」的傳聞。1944年諾曼底登陸行動成功後，盟軍士兵之間也出現了這樣的傳聞。但是隨著下雪和臨近聖誕節，給美軍戰士帶來沖擊的「突出部之役」開始了。士兵們沒能回家，而是在冰雪和寒冷中，懷著可能凍傷、死亡和在德軍俘虜收容所度過聖誕節的恐懼中戰鬥。 在「6·25」戰爭（朝鮮戰爭）中，美軍在仁川登陸作戰後乘勝追擊北進，聖誕節成為希望之日，司令部也在為慶祝而忙碌。1950年，參加長津湖戰役的士兵們本可以在溫暖的地方迎接聖誕節。聖誕節前，聯軍通過興南撤退作戰離開了朝鮮。定員為60人的民間貨船「維多利」號載著1.4萬名難民抵達巨濟島的日子是12月25日。主力兵力大部分在24日之前抵達了釜山港。雖然收到了巨多的聖誕禮物，但是在零下30度的嚴寒和雪中展開的長津湖戰役中，士兵們經歷了死亡般的苦難。在主力美軍海軍第一師中，除去戰死者和傷者，步行離開興南的士兵只有三分之一。中國軍隊遭受了近4萬至10萬人的損失。 關於希望，有相反的理論。在每個人的成功故事中，總是這樣說：「希望永遠不會背叛你。」在戰史中則恰恰相反。在最壞的情況下，總是有「毫無根據的樂觀」。希望是感情的領域，樂觀是實踐的領域。只有具備冷靜、正確、不混淆理想和現實的智慧，才能到達希望之地。

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