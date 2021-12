英國生態作家:「透過大樓外的一只鳥,也能與大自然交流」. December. 13, 2021 07:42. by 全彩恩記者 chan2@donga.com. 「生態作家能做的事情,就是認真地記錄大自然的美麗和驚奇,引起人們的關註。」 英國生態作家海倫·麥克唐納(51歲)在接受《東亞日報》的書面采訪時說:「不幸的是,我們生活在環境問題上非常可怕的時代。」憑借2014年發行的《H is for hawk(海倫的蒼鷹)》,她同時獲得了被譽為非小說類奧斯卡獎的塞繆爾·約翰遜獎和英國文學獎科斯塔獎。最近,她又出版了隨筆《晚上的飛行》(板尾洞)。《海倫的蒼鷹》是一部講述作家馴服野生蒼鷹「美布爾」,治愈失去父親的痛苦的過程的隨筆,在國內售出了2萬多本。她在新書中也用細膩的筆觸記錄了偶然與大自然產生感情的瞬間。 「人們不會去愛他們不知道的東西,也不會去爭取他們不知道的東西。」 她說:「不久前,離家30分鐘路程的街上的小松林因連接城市的道路擴張工程而遭到破壞。」她說這是最近自己經歷過的最心痛的事情。 她說,她對幫助人們在城市裏也能感受到大自然的驚奇和洞察很有興趣。因為城裏人很少有機會與大自然交流。她強調:「人們傾向於認為遠離城市的野外風景才能給人啟迪,但事實並非如此。」例如,在公司工作時,即使看到窗外飛來飛去的一只鳥,也能與大自然進行交流。她解釋說,用鳥的眼光看世界或想象人類都變成鳥的世界,就可以減輕世俗的生活負擔。 「專註地觀察非人類的生命,會發揮出一種魔法般的力量。」 如果偶爾想離開城市觀察野生動物,應該做什麽準備呢?她忠告說,只要有小野生動物圖鑒和二手雙筒望遠鏡就足夠了。「剛開始操作雙筒望遠鏡可能有點難度。但如果你拿著它,耐心地等待,那些害羞、難以接近的生物就會讓你有一個特殊的接觸。」

