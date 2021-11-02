記錄造就歷史的勝利者. November. 02, 2021 07:27. . 經常聽到有人說，所有的歷史都是勝利者的歷史。這話不完全對，但它的意思有概然性。在戰爭史上，大部分記錄是勝利者一方的記錄。即便如此，這句話也可以說是錯的。事實上，它取決於勝利者記錄中的勝利者、勝利的標準是什麽。於是就有了這樣的話：留下紀錄的人才能成為歷史的勝利者。 在過去的歷史學中雖然有過這種傾向，但以沒有記錄為由無條件否認，這是錯誤的方法。比如舊石器時代的人只使用石器嗎？不是的。可能還使用了木器。也有可能不是住在洞穴裏，而是用木頭和皮革在野外搭帳篷生活。但木頭和皮革都腐爛了，所以沒有發現這種痕跡。曾經也有過以沒有證據為由不承認這一事實的時代。這是「證據主義」的誤用。 我也相信舊石器時代的人使用了樹木和帳篷。我認為這一點可以載入史冊。但是如果敘述成「使用了這種木頭工具，用木頭削成刀進行了戰爭」的話，那就越線了。就算有這種感覺，在沒有證據的情況下也不能那樣說。因此，記錄非常重要。戰爭史上更是如此。昨天，記者見到了90多歲的韓國戰爭參戰勇士。據說是機關槍射手。在不遠的20世紀中期發生的韓國戰爭中，應該廣泛、詳細、專門地收集他的證詞，但這項工作卻沒有開展。 如果這麽說，就會得到「也做了不少」的回答。確實如此。但這還不夠。最晚也應該在上個世紀90年代開始這項工作。到現在說這些話，也已經晚了。在上個世紀90年代，我個人沒有能力，也沒有能力尋求幫助。現在說出這樣的話，是希望我們的社會知道對記錄投資的價值。 歷史學者

한국어