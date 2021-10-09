信息的命運取決於傳達者. October. 09, 2021 07:14. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 現在是信息（message）洪水的時代。辨別假新聞和真新聞也不容易。越是這樣的時候，越有比信息更重要的東西。這就是傳達這一信息的傳達者（messenger，信使）。本書強調，應該關註的不是信息，而是傳達者。銷量達500萬本的《說服心理學》系列的作者史蒂夫·馬丁和行為心理學家約瑟夫·馬克斯是本書的共同作者。 人們相信自己是以客觀的信息為基礎做出了理性的判斷。但心理學等多個領域的研究結果顯示並非如此。例如，在接受某種信息時，人們往往會被比相關領域專家更有名、地位更高的非專家的話所吸引。如果一個還不錯的藝人做廣告說「這個產品真的很好」，即使沒有特別的驗證，也很容易拿起東西。因為如此諸多的判斷都被傳達者左右，所以對傳達者的判斷比什麽都重要。 作者們將傳達者的類型分為8種。這就是「硬信使」（社會經濟地位、力量、支配力、魅力）和「軟信使」（溫和、脆弱性、可信度、領袖魅力）。「硬信使」以相對優越感為基礎，在組織和同事之間產生巨大影響力。「軟信使」則形成紐帶感，打動人們。 作者們通過日常情況和多種實驗事例等，簡單地說明了各種類型的影響。這對想成為強大的信使的人或不想被信使所左右的人都有幫助。

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