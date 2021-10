“平均13.7歲”膽大妄爲的少女朋克搖滾樂隊來了. October. 08, 2021 07:30. by 林熙允記者 imi@donga.com. “不要呆坐在一邊/因爲那是浪費時間…投票吧!/行使你的權力”(《Vote!》中) 用尖利的聲音高喊的直言不諱的信息、滋滋作響的朋克搖滾聲音……去年9月,美國少女朋克搖滾樂隊“The Linda Lindas”(琳達•琳達斯)發行的歌曲《Vote!》就像英國性手槍樂隊的《Anarchy in the U.K.》一樣強烈。 “當時美國有一個差勁的總統,我只是想說讓大家一起投票而已。”(埃洛伊絲•貝斯吉他) 2018年樂隊成立。多人種。成員平均年齡13.7歲。記者最近通過書面采訪采訪了新鮮的朋克搖滾樂隊琳達•琳達斯的成員。但制作《投票!》這首歌的人卻沒有選舉權。年齡最大的貝拉(吉他)17歲,鼓手米拉11歲。但這是由《紐約時報》、《衛報》推薦,“Rage Against The Machine”、“Red Hot Chili Peppers”的成員高度贊揚的組合。 “沒有任何負擔感。我們可以制作任何歌曲。” (露西亞•吉他) 她們的另一首歌是《Racist,Sexist Boy》(種族歧視者,性別歧視者少年)。 “我聽到班裏的朋友那裏聽說‘爸爸說不和中國人玩’。”(米拉) 華裔少女米拉決定把想說的話寫成歌曲。“因爲全球性大流行病,各自呆在家裏的米拉和我通過視頻一起制作了歌曲。原來的題目是《Idiot Boy》(傻小子),因爲可能會被認爲是歧視殘疾人,所以改成了《Racist,Sexist Boy》。” (埃洛伊絲) 同齡人都沈迷于流行舞蹈流行音樂和嘻哈音樂,但琳達•琳達斯的英雄是20世紀90年代的女性朋克搖滾組合“比基尼殺手”。 “姨媽迷上了防彈少年團,相較于我們,侄子們也更喜歡他們”(米拉),“我們想和(韓國朋克搖滾組合)斯蘭特(Slant)一起在小型朋克搖滾俱樂部演出!”(埃洛伊絲) 組合名是她們在2005年看了裴鬥娜主演女高中生朋克搖滾手角色的電影《琳達•琳達•琳達》後很有感觸起的。“裴鬥娜是最棒的。我還喜歡她在《怪物》裏的演技。她唱的歌超越了語言,給了我很大的共鳴。” (埃洛伊絲) 琳達•琳達斯將于10日晚登上仁川PENTAPORT 搖滾節(9、10日油管等免費現場直播)的舞台。 “這次在很遠的地方以視頻形式參與,但請看得開心。”(貝拉) “提高音量!”(米拉) “來跳舞吧!”(露西娅) “下次一定要親自前往現場並給大家唱歌!”(埃洛伊絲)

한국어