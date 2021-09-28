輕易賺來、用如流水的錢……迅速掌握流向是查明真相的關鍵. September. 28, 2021 07:17. . 據悉，韓國住宅金融公社低估了受到特惠疑惑的大莊洞開發的事業風險。根據2018年住宅金融公社的“大莊地區審查文件”，如果在相關事業地提供公寓，3個月內可以輕松實現100%的銷售率。以此為依據，公社保證提供擔保，華川大裕資產管理得以從銀行借貸了事業費。這與京畿道知事李在明的解釋大相徑庭。李在明解釋說：“華川大裕獲得巨額利益是承受風險的代價。” 住宅金融公社認為，在決定貸款擔保時，即使出現20%的未銷售率，也能獲得收益。也就是說，幾乎沒有事業的危險性。這種判斷從大莊洞事業初期開始就不斷被提出。在2015年城南城市開發公社進行的事業可行性研究勞務中，得出了銷售性和事業可行性良好的結果。在對李在明知事“誇大大莊洞開發業績”嫌疑的審判中，城南城市開發公社職員作證說：“2017年3月左右，大莊洞開發事業確實沒有危險變數。” 他們一致認為危險性低，是因為采用了公共事業形式。住宅開發事業最困難的關口是確保土地。大莊洞工程以公共力量征用了民間土地。被征用土地的部分居民至今仍反駁說：“只得到了當時市價的半價。”如果是民間單獨購買土地，就會因與居民的矛盾而使事業長期化或中斷。 事實上，許可也是由共同事業者城南市負責。由於被稱為“南板橋”的優越的地理條件，可以預測銷售也不會有困難。也就是說，他們避開了土地、許可、銷售等開發事業的三大危險。國民之黨權銀姬議員辦公室獲得的《城南城市開發公社設立意見征求案》顯示，時任城南市市長李在明在2012年市議會報告中表示，大莊洞開發事業預計將獲得3000億韓元左右的收益。似乎主張，應該考慮到公共方式的高收益性而設立工程。 此次特惠疑惑的核心是，民間沒有承擔風險，在公共事業中獲得了巨大利益。李不明知事方面雖然主張“高風險”，但被查明的情況更像是“摸著底遊泳”。大莊洞原住民之所以答應征用土地，是因為這是“公共”事業。也就是說，為了公益而犧牲了部分民間財產權。但結果是公家消除了危險，民間獲得了利益。從事業公告到銷售，必須一一查明披著公共外衣進行的所有過程。

한국어