社交媒體粉絲激增至150萬名…英國政府授予勳章…拉杜卡努綜合症爆發. September. 14, 2021 07:53. by 金東昱 creating@donga.com. 艾瑪•拉杜卡努(18歲•英國)參加美國網球公開賽之前的目標是賺到可以重新購買丟失的藍牙耳機程度的獎金。比賽結束後，她賺到了可以購買1萬個以上AirPods的錢。預計不僅是財富，連名譽也會延續下去。 12日，在美國公開賽女子單打比賽中奪冠的拉杜卡努如彗星般的登場，令整個英國爲之瘋狂。在英國轉播的拉杜卡努的決賽吸引了920萬名觀衆，因此備受關注。奪冠後，女王伊麗莎白二世、首相鮑裏斯•約翰遜等英國知名人士向她表示祝賀。 拉杜卡努的Instagram粉絲數在大賽前只有3000多人，但大賽後超過了150萬人。英國媒體預測，拉杜卡努明年將獲得大英帝國勳章，並獲得某等級的勳章。 有分析認爲，拉杜卡努很有可能成爲世界超級明星。英國媒體《太陽報》援引英國專業管理企業Intertalent代表喬納森•沙利特的話表示，“拉杜卡努如果繼續保持這種趨勢，將在全盛期內創造1.5億英鎊(約2436億韓元)以上的收入。”2018年出道的拉杜卡努在本次大賽之前雖然獲得了30萬美元(3.5億韓元)的獎金，但僅在美國公開賽上奪冠就拿到了250萬美元。 拉杜卡努雖然是英國國籍，但她出生在加拿大，父親是羅馬尼亞人，母親來自中國遼甯沈陽等，有著多文化背景，因此被認爲具有更高的商業價值。拉杜卡努在社交媒體微博(weibo)上用流利的漢語上傳了感謝視頻，吸引了中國粉絲。

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