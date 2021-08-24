華麗的色彩-花紋巧妙融合的朝鮮地毯“毛毯”. August. 24, 2021 07:23. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 在朝鮮仁祖時期擔任刑曹判書的趙絅(1586~1669年)的肖像畫上，有一個比他穿著官服的樣子更引人注目的物品。這就是鋪在他腳下的朝鮮時代地毯“毛毯”。紅色背景上畫著華麗的白色花朵和綠色的八角花紋。毛毯與嚴謹的人物肖像巧妙地融合在一起。毯 這幅畫在最近舉行的國立大邱博物館的“線織的畫-朝鮮的地毯、毛毯”特別展上可以看到。主要用羊毛或山羊毛制成的線和棉線編織的毛毯可以阻擋地板的涼氣，並具有裝飾房間的功能。織造時，在緯紗上使用有顔色的線來表現多種顔色和花紋。曾經作爲一種奢侈品的毛毯現在在國內幾乎沒有保存下來的實物。因爲從18世紀開始，隨著暖炕的普及，不需要在地板上鋪毛毯。博物館確保了個人收藏家從日本購買的10件毛毯實物，並與20多幅照片及畫作一起進行了展示。 在展示文物中，據推測是朝鮮後期制作的“蝴蝶和蝙蝠紋毛毯”也引人注目。在黃底背景上灰色和黑褐色的5只蝙蝠在中間圍成圓形花紋。蝙蝠上下是一對灰色、黑褐色、紅色相映成趣的蝴蝶。通過象征福氣的蝴蝶和蝙蝠，祈願家庭安甯。 毛毯通過17世紀的朝鮮通信使傳到了日本列島。當時在日本被稱爲“朝鮮綴(朝鮮的織物)”，用于裝飾每年7月在京都舉行的“祇園祭”慶典上使用的大車。此外，還展示著被推測爲是應19世紀日本方面的要求制作的“五只鶴和花紋毛毯”。 朝鮮時代的毛毯只能在文獻或肖像畫上找到，幾乎沒有留在國內的實物，因此無法進行充分的研究。此次展示的10件毛毯的制作年份和制作者也不確定。國立大邱博物館學藝研究師闵寶拉(音)解釋說：“毛毯花紋上的簡潔的線條和色感、面的分割和比例感與現代的設計感覺相通。”展覽將持續到10月10日。免費參觀。

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