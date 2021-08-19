成人間煉獄的木筏. August. 19, 2021 07:52. . 1819年巴黎沙龍展因一幅畫而鬧得沸沸揚揚。因爲這不是曆史或神話中的英雄故事，而是講述實際發生的遇難事件的作品。生動而悲慘地描繪了“梅杜莎號”悲劇的這幅畫就是其主人公。梅杜莎號上到底發生了什麽事情？ 1816年7月2日，爲將非洲塞內加爾當作殖民地而派遣的法國海軍軍艦“梅杜莎號”因觸礁而(船只)翻毀。載有400人的船上的船長是一位名叫肖馬雷的海軍軍官。雖然沒有經驗，也沒有能力，但因爲是國王的親信而任命的降落傘人事。而且，他收錢後，加載了定員之外的人員。 船沈沒前，乘客們急忙登上救生艇。船長最先逃了出來。沒能乘坐小艇的其他149人只能制作木筏。在沒有補給品的情況下，遇到暴風的木筏成了人間煉獄。饑餓、脫水、疾病、動亂、瘋狂、殺人、自殺，甚至發生了食人行爲。經過13天的漂流後獲救的幸存者只有15人。 27歲的畫家泰奧多爾•席裏柯想把“梅杜莎號”事件記錄在畫幅上，永遠記錄下來。他再現了幸存者獲救的那一天。遠處看到救援船，筏子前邊的人們滿懷希望地用力搖著毛巾。相反，有屍體的筏子後面充滿了絕望。老人把兒子的遺體放在膝蓋上，似乎已經萬念俱灰。席裏柯爲了畫這幅畫采訪幸存者，雇傭木匠制作了木筏模型，爲了觀察屍體還來到了屍體安置點。經過徹底的准備後創作的畫，其本身就是很大的衝擊。 畫一經公開，憤怒和稱贊同時湧來。試圖隱瞞事件的國王和政府官員們感到非常難堪。200年前的畫作之所以仍然能帶來回響，是因爲它能給予我們很大的教誨，腐敗領導人領導的國家最終會像梅杜莎號一樣面臨破局。

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