從減免債務到信用赦免，這不就是大選之前的民粹主義嗎？. August. 12, 2021 07:22. . 韓國政府出面進行消除拖欠記錄的“信用赦免”。金融委員長殷聖洙昨天在與主要金融相關協會會長舉行的座談會上表示：“金融公司之間有必要中斷共享拖欠信息。”他要求在計算信用分數時，不使用滯納記錄。意思是說，不要降低因新冠疫情而無法及時償還債務者的信用等級。減輕私營業者和平民的負擔是政府應盡的義務。但是，在保留給私營業者造成過分負擔的防疫政策和停業支援對策的情況下，破壞信用原則、擴大金融支援的做法只能被視為大選之前的民粹主義。 由於新冠疫情，小商工人和平民們無力償還債務是事實。如果信用等級下降，這些人就更難還債。但是如果在沒有明確標準的情況下，給予維持信用等級的支援，有可能會助長道德敗壞現象。也不可避免地會引起對在困難的條件下也堅持按時償還債務者的逆歧視的爭議。 現政府上臺初期，就減免了6萬億韓元的民間企業負債。去年9月，個體戶和小商工人的貸款期限和利息償還延期了6個月後，今年3月再次延長了期限。截至7月末，到期延長的金額達209萬億韓元。今年年初還取消了私營業者債務調整的條件——“私營業者經營時間必須超過1年”。雖然這種支援是必要的，但只能看作是權宜之計。增加拆遷、稅務、再就業等的停業支持的同時，要盡可能減少因防疫造成的個體營業者損失。 盲目的金融援助可能會損害金融業“信賴產業”的本質。按時償還債務者得到較高的信用等級，這是常識。如果這樣的原則被打破，金融整體的信賴就會動搖。如果繼續承擔連利息都交不出的臨界企業和小商工人的債務，就會變成金融不良，連普通國民也會遭受損失。等到新冠疫情結束之時，必將對整個經濟產生負面影響。 大選在即，每位候選人都在紛紛出臺金融善心支援對策。在這種情況下，政府也表示贊同，這是不正確的做法。政府不應該依賴毀損信賴社會本質的金融支持，而應出臺實質性支持平民和個體營業者的對策。如果反復進行沒有原則的金融援助，難免會受到“政治金融”的抨擊。

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