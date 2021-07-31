恢復通信三天後，就提出民間支援和演習延期的對朝急躁癥. July. 31, 2021 07:43. . 韓國政府前天向朝鮮提議，為視頻會談準備相關系統；一天後，又恢復了去年9月發生海洋水產部公務員遭槍擊身亡事件後全面中斷的民間層面的對朝物資運出許可；統一部還表示，“韓美聯合軍事演習延期為好”。韓朝通信線路恢復後僅過三天，韓國就開啟了對朝援助之路，並表明了推遲軍事演習的意願。 韓國政府主張建立韓朝間視頻會談系統，是為了在預定於下月中旬的韓美聯合訓練之前，引導朝鮮更進一層走向對話。如果朝鮮予以積極響應，久違的對話的火苗可能會更大，但朝鮮很有可能會一直如此一樣拖延時間進行算計。但是，提出上述建議後剛剛一天，朝鮮還沒有做出答復之前，韓國政府就打開了重啟人道主義援助的大門。只能認為他們對對話的急躁癥是如此之大。 去年海洋水產部公務員被朝鮮軍人槍擊身亡時，朝鮮國務委員長金正恩曾表示：“很抱歉讓文在寅總統和韓國的同胞們感到失望。”但朝鮮並沒有回應韓國政府提出的聯合調查要求，到現在也沒有查明真相。死者家屬的痛苦仍在繼續。當時事件發生後，韓國政府采取的措施就是中斷對朝物資的出境許可。但是時隔10個月之後，在朝鮮沒有進行進一步解釋的情況下，又悄悄恢復了原狀。 韓國統一部高層負責人士昨天表示：“從美國的立場來看，挽救這個機會也將對實現無核化和落實韓半島和平進程帶來非常有益的成果。”朝鮮已經恢復了通信線路，因而想以推遲聯合演習來創造對話的動力。朝鮮外宣媒體昨天提及韓國總統文在寅時表示：“無論南北關系好不好，都要抱著對此負全部責任的姿態和立場。”此番言論似乎和這種氛圍不無關聯。 但是，朝鮮至今為止只是恢復了自己切斷的通信線路，不僅沒有采取承諾的無核化措施，甚至沒有表現出有意進行實質性對話的意願。美國雖然歡迎通信線路的恢復，但對於與朝鮮的對話仍然保持慎重態度，原因也在於此。無核化對話沒有進展的韓朝交流是空虛的，這是3年前平昌留下的教訓。如果政府因為任期末的急躁癥獨自走在前面，必然會再次出現被美國懷疑、不被朝鮮搭理的情況。

한국어