中國與朝鮮靠近，“稱美國應對數十年威脅朝鮮反省”. July. 05, 2021 07:24. by 金祺容 kky@donga.com. 中國罕見地強烈譴責美國稱：“美國應該反省數十年來對朝鮮施加的威脅和壓力。” 據中國外交部4日消息，中國負責外交事務的國務委員兼外交部長王毅前一天出席了在清華大學舉行的第九屆世界和平論壇，並在會上同時表示：“韓半島核問題在最近30年裏一直拖延，幾經波折。”他強調：“通過（與朝鮮）對話和談判和平解決是基本原則，韓半島無核化與和平體製的構建並行是正確的道路。” 王毅表示：“韓半島的事情是中國家門口的事情。為了韓半島的穩定，中國將一如既往地發揮建設性作用。”對於美國國務院朝鮮事務特別代表金聖為試探朝美對話重啟的可能性而訪問韓國等最近美國的動向，他表示：“支持所有有助於韓半島和平與穩定的言行。” 他在當天的演講中就西方對新疆維吾爾自治區和香港人權問題等的譴責再次闡明了“不要幹涉中國內政”的立場。他就臺灣問題表示：“臺灣是中國領土不可分割的一部分。”他同時警告說：“推進祖國和平統一是中國政府一直堅持的方針，美國部分勢力支援臺獨勢力是非常錯誤和危險的。”對於日本政府決定向海洋排放核電站汙染水，王毅強調：“日本政府應充分傾聽國際社會的合理關註，在與有關國家和國際機構進行磋商之前，不能隨意向太平洋排放汙染水。” 清華大學運營的“世界和平論壇秘書處”主辦的世界和平論壇成立於2012年。這是中國唯一由非政府機構主辦的與國際安保相關的全球論壇。

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