挑戰東京奧運會的各式各樣的媽媽選手們. July. 02, 2021 07:30. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “我爲你奔跑，我的女兒凱琳！” 美國世界級女子短跑運動員艾莉森•菲利克斯(36歲)在上月21日在美國俄勒岡州尤金舉行的東京奧運會美國田徑代表隊選拔賽之前提到了自己的女兒。菲利克斯是一位擁有兩歲女兒的“媽媽級選手”。在女子田徑選手中唯一獲得6枚奧運會金牌的菲利克斯，在當天女子400米決賽上以50秒02的成績獲得亞軍，個人第5次進入奧運會決賽圈。“母親的力量”再次將她帶入了奧運會。 “媽媽級選手”的存在因奧運會受到矚目，但這次卻得到了新的關注。因爲，由于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，與以前不同，運動和育兒並行並不容易。由于嚴格的防疫措施和禁止外國觀衆入境等，與子女一同前往東京也變得困難。 美國田徑代表的另一位媽媽級選手庫阿內拉•海斯(29歲)在此次選拔賽上跑出49秒78的優異成績，比菲利克斯還要快，以第一名的成績獲得了東京行入場券。海斯育有兩周歲的兒子迪米特裏烏斯。美國田徑聯盟表示“兩位母親做到了”，對兩人入選國家隊表示祝賀。曆史上首次挑戰3次奧運會女子100米冠軍的謝利安•弗雷澤普萊斯(35歲•牙買加)也是一位2017年生下兒子的媽媽級選手，她稱自己爲“媽媽火箭(Mommy rocket)”。 在奧運會和育兒的十字路口，也有選擇“母親”身份而不是“選手”身份的情況。有著3歲的女兒阿萊克西斯•奧林匹娅•小奧哈尼恩的母親塞琳娜•威廉姆斯(40歲•美國)于上月28日表示自己將不會參加東京奧運會。雖然沒有具體說明原因，但5月她提到，“如果要和女兒分開生活，就沒有參加奧運會的想法。” 希望和子女一起參加奧運會的要求也在增加。有2歲女兒的美國女足明星艾麗克斯•摩根(32歲)主張：“在東京奧運會比賽時，爲了讓媽媽選手們和她們的孩子在一起，給予她們選擇權非常重要。” 有嬰兒的母親們最爲擔心。美國女子馬拉松代表阿利芬•圖利亞穆克向國際奧委會(IOC)和東京奧組委提出了讓5個月大的女兒與自己一起前往東京奧運會的要求，但以新冠病毒防疫方針爲由遭到拒絕。 3月剛剛生完小孩的加拿大女子籃球選手金•戈謝說：“我在籃球生涯中想要的只是參加奧運會。但是，現在我正處于決定我應該成爲母乳餵養的母親還是成爲奧運會選手的境地”，“我處于不能兩者兼得的爲難境地。” 1日，東京奧運會組織委員會表示，將允許參加奧運會和殘奧會的選手中有嬰兒的母親選手與子女一同入境。根據防疫方針，海外選手不得與家人或朋友同行參加奧運會。但是組委會考慮到正在哺乳中的媽媽級選手所面臨的特殊情況，決定允許其子女和照顧子女的人同行。

한국어