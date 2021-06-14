李俊錫的三無選舉……朝野要將其作為革新高費用政治文化的契機. June. 14, 2021 07:24. . 國民力量黨代表（黨首）李俊錫昨天從首爾上溪洞的家裏乘地鐵到國會議事堂站下車後，騎著自行車到國會主樓上班。李俊錫在接受《東亞日報》采訪時表示：“將利用提供給黨代表的轎車和大眾交通工具中間最有效的工具。”雖然今後還有待觀察，但“30多歲零次當選”的第一在野黨黨首的第一次出發，同此前政黨黨首的面貌截然不同。 李俊錫在這次黨首選舉運動過程中，也表現出了與以往政界人士完全不同的一面。首先，他把幫助選舉的人員減到最低至5名左右，沒有建立大規模的選舉辦公室。在沒有支持候選人的車輛的情況下，他利用火車和地鐵等大眾交通工具進行了選舉運動。每發送一次要花費數百萬韓元的宣傳用文字短信，他也幾乎沒有發過。他進行的是政黨選舉運動中必不可少的“辦公室、車輛、手機短信”完全沒有的“三無選舉運動”。 在政界，選舉運動方式與費用息息相關。因為要想在勢力對決的層面上動員所有組織，展開無差別的宣傳戰，不可避免地要花費天文數字的費用。特別是，黨首手握公職候選人的推薦權，所以針對全體黨員的選舉運動非常激烈。一直以來，在黨首選舉中，每個候選人花費數億至數十億韓元是公開的秘密。正是這種根深蒂固的選舉運動提供了高費用政治文化的原因。 雖然在野黨方面有人批評李俊錫“不懂政治現實”，李俊錫卻拒絕了以組織和數量為主的陳舊選舉運動方式。相反，主要致力於響應時代潮流的信息傳達和議題設定。據推測，由於采用了新的選舉運動方式，李俊錫支出的選舉費用只有3000萬韓元左右。這為政界舊態依然的選舉運動方式敲響了警鐘。 在回應改變舊的高費用政治文化的時代要求上，沒有執政黨和在野黨之分。共同民主黨實際上已經拉開總統候選人競爭的帷幕，總統競選人的團隊正陸續成立。現在就已有傳聞稱，正在準備以和過去相似的方式組成大規模競選小組和咨詢團。如果是這種方式，競選過程中會需要天文數字的費用。黨首宋永吉有必要把迫在眉睫的總統候選人競選變成改變高費用政治結構的舞臺。如果執政黨對在“李俊錫現象”中得到確認的變化和革新要求置之不理，將在選舉中受到民心的嚴厲審判。 李俊錫現象反映了希望超越世代交替、實現時代交替的民心。時代交替應該從清算朝野政界舊態依然的形態開始。第一步就是改善高費用政治結構。

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