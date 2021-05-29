“零選”李俊錫在預備競選中名列第一……新保守的心聲. May. 29, 2021 07:03. . 國民力量黨黨代表（黨首）選舉預備競選（入圍選拔）中，36歲的前最高委員李俊錫以第一名通過。這次入圍選拔是兩家機構以2000名普通國民和2000名黨員為對象進行的輿論調查，以1比1的比率合算出來的結果。李俊錫的支持率為41%，第二名前議員羅卿瑗的支持率為29%。沒有國會經驗的第一名和四選議員出身的第二名的差距超過了10個百分點。接下來是朱豪英（五次當選）、洪文杓（四次當選）、趙慶泰（五次當選）議員作為第三名到第五名，搭上了正式競選的末班車。雖然是預備競選，但表現出了30多歲“李俊錫旋風”實有其事。 在普通國民調查中，李俊錫（51%）的支持率高達羅卿瑗（26%）的近兩倍，但在黨員調查中，前兩名的位置卻顛倒過來，但兩者之間的差距僅為1個百分點。也就是說，至少在黨內支持率上重量級人物會占據優勢的普遍預測是錯誤的。反映在“李俊錫旋風”上的，是黨員們迫切希望借此機會徹底改變保守在野黨的體製。 在4月7日再補選中獲勝以後，國民力量黨在招聘外部總統候選人的問題上展開了激烈的神經戰，而不是在黨內革新。這簡直就是躺著等著柿子掉下來的不像話的態度。這就是雖然執政黨的非好感度增加，但在野黨的非好感度沒有大幅改善的原因。如果不能進行符合民心的改革和變化，在野黨隨時都有可能被撇開。現在，面對還剩不到一年時間的總統選舉，國民力量黨應表現出更加靈活、革新的保守在野黨的掌權目標。 6月11日的全黨大會的勝負將以“黨員投票70%，普通國民民意調查30%”的方式決定。與預備競選不同，正式競選采取黨票和普通國民輿論調查7比3的比例，因此很難預測結果。因為黨員比重大，很多人擔心會不會像過去一樣，再次出現系派鬥爭、抹黑宣傳等舊態。但國民把此次全黨大會視為衡量保守在野黨革新和變化的試金石。在此次全黨大會上，絕不能重演過去泥田亂鬥的黨內競選狀況。這是“李俊錫旋風”扔給此次全黨大會的明確信號。

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