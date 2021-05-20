谷歌公開像人一樣說話的對話型AI. May. 20, 2021 07:22. by 申東秦 shine@donga.com. 谷歌在年度開發者大會上公開了目前正在研究的新一代人工智能(AI)對話型“LaMDA”和多重搜索型“MUM”。雖然這兩項技術都尚未實現商用化，但比現有AI更像人的演示引起了人們的關注。 18日(當地時間)，在美國加利福尼亞山景區總部直播的“谷歌I/O 2021”主題演講中，谷歌首席執行官(CEO)桑達爾•皮查伊介紹了不久前谷歌開發團隊與LaMDA之間的對話。學習有關冥王星的數百萬數據後，LaMDA把自己和冥王星合二爲一，引導了第一人稱對話。不僅僅是單純的行星說明，還有“探測船‘新視野號’團隊看到我後非常興奮”或“我不是冰塊，而是美麗的行星”等說話方式。用紙飛機擬人化的LaMDA說了很多更像人的話。當被問及制作好飛機的秘訣時，他誠心誠意地回答“您認爲的‘好’是什麽意思”；當被囑咐對在家裏的觀衆說些話時，他鼓勵說，“只要風很好，材料(身體)不錯，您就可以去任何地方。” 被谷歌譽爲“AI遊戲規則改變者”的“MUM”是察覺到提問的複雜語調後搜索的人工智能。通過75種以上的語言學習，同時理解包括文本、圖片、視頻在內的各種形態的信息，爲提問意圖提供量身定做的回答。在拍完登山鞋的照片後，如果提問是否適合特定山間的徒步旅行，就會綜合性地搜索氣候和山的特性等，並推薦適合帶的准備物。 谷歌即將更新的新技術將焦點放在了加強有用性和個人信息保護上。在谷歌地圖上，會告知特定區域有多擁擠，根據時間段和旅行與否，會顯示相關的店鋪信息。還將依次提供15萬公裏的自行車道路及信號燈信息、燃料效率最高的環保路線。在照片APP上，AI可以分析圖案並進行整理，或者合成中間缺少的照片，制造出最佳照片。此外，三星電子還展示了“隱私儀表盤(Privacy Dashboard)”功能，可以一眼確認爲加強個人信息保護而使用的位置信息及攝像頭信息，並變更批准。

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