六成國民表示“將接種疫苗”…九成接種者表示“會勸周圍人接種”. May. 06, 2021 07:12. by 柳根亨 noel@donga.com. 據悉，聲稱要接種新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的國民比3月調查時減少了6%以上。在過去的兩個多月裏，接連發生的疫苗安全性爭議似乎產生了影響。但據統計，已經接種疫苗的國民10人中有9人表示會勸周邊接種疫苗，因此疫苗接種者的滿意度相對較高。 據保健福祉部和文化體育觀光部5日透露，這些部門於上月27~29日委托韓國Research對全國1000名18周歲以上的成年人實施了“新冠病毒認知度調查”。結果顯示，尚未接種疫苗的國民中，只有六成表示願意接種疫苗。 從調查結果來看，934名未接種疫苗的受訪者中有61.4%表示“有意接受預防接種”，這比3月第壹次調查時減少了6.6個百分點。回答“不接受”的人占19.6%，比3月調查時增加了6.7個百分點。其余19%的人回答“不知道”。 想要接種疫苗的國民表示最大的理由是“預防家庭感染”(80.8%•以下多選)，其後依次為△形成社會集體免疫(66.3%) △預防本人感染(59.9%)。相反，不願接種疫苗的最大理由是“擔心出現異常反應”(84.1%)，其次是△不信任疫苗效果(66.8%) △沒有疫苗選擇權(44.8%) △可以根據基本防疫守則預防(28.3%)。 另壹方面，接種疫苗的應答者(57名)中89.5%表示會勸周圍人接種疫苗。這比3月份的調查上升了5.1個百分點。中央事故處理本部防疫總管班長尹泰浩(音)期待地說：“如果接種者的勸說持續下去，人們對疫苗的認識自然而然就會發生變化。” 韓國政府從5日開始，從提供某種“疫苗接種獎勵”的角度出發，對新冠肺炎疫苗第1、2次接種全部在國內完成，並度過兩周觀察期的接種者，可以對其免除自我隔離。由此，疫苗接種完成者即使與確診者密切接觸，只要在基因擴增(PCR)檢查中顯示陰性，就不必進行自我隔離。從國外回來時，入境處被判定為陰性，沒有可疑癥狀也可免除自我隔離。

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