拜登:“堅決遏制朝鮮” VS 朝鮮:“美國必將後悔”. May. 03, 2021 07:19. by 權五赫記者、華盛頓=常駐記者李正恩 lightee@donga.com. 當地時間4月30日,美國拜登政府在表示將維持韓半島完全無核化目標的同時,提出了制裁和外交並行、尋求實用性處理的對朝鮮新政策框架。對此,朝鮮2日以勞動黨副部長金與正、朝鮮外務省發言人、外務省負責美國事務的局長的名義發表了3個警告性談話,同時向韓美兩國施加壓力。有分析認為,韓半島的對話時鐘也很難立刻啟動。 當地時間4月30日,美國白宮發言人珍·普薩奇在總統專機上接受記者采訪時,就有關對朝政策研究進展情況的提問回答說:“可以確認研究已經結束。我們的政策不會推進大妥協,也不會依靠‘戰略忍耐’。”也就是說,美國不會選擇與朝鮮問題保持距離的奧巴馬政府和試圖以“自上而下”方式解決朝核問題的特朗普政府的做法。《華盛頓郵報》也報道說,拜登政府的對朝政策將以完全無核化為前提推進階段性處理方式。美國官員對《華盛頓郵報》表示:“我們已經做好準備,在最終無核化目標下,就(朝鮮的)特定措施提議放寬(制裁)。”此番言論可以理解為,朝鮮可能會考慮分階段實現無核化並采取相應措施的方式處理朝鮮。 但朝鮮以“將面臨嚴重狀況”的警告相回應。這是對拜登當地時間4月28日在國會首次發表演講時作為對朝政策原則提及“外交”和“堅決制裁”,以及美國持續提出朝鮮人權問題的抗議。朝鮮外務省負責美國事務的局長權正根2日表示:“美國主張的‘外交’只不過是為了掩蓋自己敵對行為的表面上的好招牌,‘遏制’只是為了用核威脅我們的手段。”就韓國“脫北者”團體向朝鮮散發傳單一事,金與正反駁說:“無論我們做出何種決心和行動,對由此產生的後果負全部責任的都是不正確控制骯臟垃圾的南朝鮮當局。”對此,外交界分析認為,這是在美國實施新對朝政策和將於21日舉行的韓美首腦會談即將舉行之際,朝鮮顯示自己的存在感。 對於朝鮮的反應,青瓦臺沒有表明正式立場。韓國外交部表示:“韓國政府期待朝鮮對韓美兩國的努力做出積極回應。”

