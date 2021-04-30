文在寅吊唁鄭鎮奭紅衣主教，“失去韓國天主教的巨大支柱”. April. 30, 2021 07:29. by 朴孝穆記者、金甲植 文化記者 tree624@donga.com,dunanworld@donga.com. 文在寅總統和金正淑女士在樞機主教鄭鎮奭仙逝第三天的29日，來到設在首爾中區明洞大教堂的靈堂進行吊唁。文在寅夫婦是虔誠的天主教信徒，這也是繼2月份統一問題研究所所長白基玩去世後文在寅時隔2個多月再次親自到靈堂吊唁。 文在寅吊唁後同紅衣主教廉洙政交談時表示：“失去了韓國天主教的巨大支柱。教會和社會長者在困難時期仙逝令人遺憾。”他還就鄭鎮奭說：“他給了我們很大的教誨。他強調了在困難的時候也要對生活感恩和幸福的重要性和價值，特別是在矛盾多的時代，和平和團結尤為重要。在天堂裏，他也會為了社會的和諧，比任何人更為懇切地祈禱。”他還說：“感謝您送我真正幸福的人生、清貧的人生這一美好禮物。” 對此，廉洙政表示：“在病房見到鄭鎮奭時，他說，為了韓國的和平和終結新冠疫情，應該多做祈禱。特別是像最近這樣困難的時期，教會會為國家認真祈禱。” 另外，在設有靈堂的明洞大教堂，追悼行列絡繹不絕。新教聯合團體韓國教會總聯合代表會長蘇康錫、李哲、張鐘鉉牧師當天也來到靈堂進行吊唁。天主教首爾大教區在吊唁第一天的27日表示，據推算，吊唁者達1萬多人。方濟格教皇的追悼信息也即將到來。首爾大教區就紅衣主教鄭鎮奭39歲時的1970年被任命為清州教區廳長、是韓國人最年輕的主教的報道表示：“1943年被任命為平壤第六代主教的洪龍浩主教當時36歲，是韓國人最年輕的主教。”

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