日本核汙水排放決定，完全無視周邊國家擔心和國內反對. April. 14, 2021 07:29. . 日本政府昨天召開內閣會議，正式決定向海洋排放125萬噸福島核電站的核汙水。也就是說，將在今後兩年裏經過準備，在30至40年時間裏排放入海。對此決定，日本漁民、專家和市民團體立即提出了強烈抗議。韓國政府對此表示強烈遺憾說：“這是絕對不能容忍的措施。”中國外交部也批評說：“這是極其不負責任和單方面的決定。” 日本的核汙水排放決定是基於在預計到明年秋天將會裝滿汙水儲藏罐的情況下不能再拖延的判斷而做出的，但這是在沒有和周邊國家進行協商或得到諒解的情況下采取的單方面措施，因此不免會遭到指責。由於含有放射性物質的核汙水的排放會對海洋環境和周邊國家的安全造成危險，因此在國際法上有將其最小化並共享信息的義務。盡管如此，日本還是匆忙做出了排放核汙水入海的決定。 日本主張，把核汙水通過多核素去除設備過濾掉放射性物質，因此在安全性上沒有問題。但是，即使用多核素去除設備處理，也不可能分離出在人體內部能夠引發放射能損害的氚。因此，雖說是用海水充分稀釋後排放，但很難消除不安情緒。日本政府反而表示，將在因毫無根據的傳聞引起的所謂“風評受害”的防止對策上下功夫。 日本政府甚至無法平息內部的抗議。日本漁民團體針對政府的解釋仍然堅持“絕對反對”，曾參與政府小委員會的一名專家抨擊說：“雖說應該鄭重向鄰國求得諒解，但政府的態度反而很強硬。”雖然遠在太平洋彼岸的美國稱贊日本“透明的努力”，但不得不問，它對最鄰國韓國到底做了怎樣的外交努力。這是不負責任的傲慢的表現。 在圍繞歷史問題的矛盾中，一直謀求韓美日合作的朝國政府為避免出現其他外交不利因素，暫時克制了召回大使等對應方式，調整了力度。核汙水排放不僅是不限於兩國間的國際問題，也是直接關系到國民安全的問題。應該冷靜而徹底地應對。應該一方面要求日本透明地公開信息，同時要求國際社會進行驗證。另一方面，有必要要對放射性物質流入進行監視，並加強對原產地的糾查等等，采取泛政府對應措施來消除國民的不安情緒。

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