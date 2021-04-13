今年3月是歷代最溫暖的. April. 13, 2021 07:26. by 宋慧美記者 1am@donga.com. 今年3月是觀測以來最溫暖的3月。受氣溫高的影響，首爾櫻花也是自1922年以來最早開花的。 12日，據氣象廳透露，今年3月全國平均氣溫為8.9度，在同壹地點觀測氣溫，這是自1973年開始記錄全國平均氣溫數據以來的最高值。3月平均最高氣溫(14.9度)和平均最低氣溫(3.4度)也是自觀測以來的最高值。 3月氣溫上升，櫻花也提早開花。在首爾，櫻花比往年提前17天、比去年提前3天，於上個月24日綻放。這也是自1922年開始觀測櫻花開花日以來開花最早的壹次。據調查，不僅是首爾，大田、光州、大邱、釜山、濟州等全國大部分地區的櫻花開花時間比往年提前6~18天。 今年3月成為最溫暖、開花最早的月份，這與氣候變化不無關系。隨著韓半島的年平均氣溫逐漸上升，春天也提早到來。 僅從3月份來看，平均氣溫最高的是今年3月份，接著2018年(8.1度)和2020年(7.9度)分別排在第2位和第3位。也就是說，最近4年內的記錄都名列前茅。全國平均櫻花開花日在1980年代是4月8日，但是進入2010年代後提早到了4月2日。 氣象廳解釋說，由於比往年更冷的北極空氣受強烈的極地渦旋和湍流的影響，未能南下，因此今年3月氣溫較高。有分析認為，再加上熱帶對流活動(上升氣流)，溫暖潮濕的氣流流入韓半島，這也產生了影響。氣象廳預測：“從約10年前開始，氣溫和降水等變化正在增大”，“今後春夏更早開始，冬季縮短的趨勢將會持續下去。”

한국어