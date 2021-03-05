金廣鉉壹場比賽兩次出場… 4個被安打、3個自責分. March. 05, 2021 07:23. by 李憲宰 uni@donga.com. 聖路易斯紅雀隊的左手投手金廣鉉(33歲)自進入職業棒球賽場後首次體驗了“壹場比賽兩次出場”的獨特經歷。 4日，金廣鉉在美國佛羅裏達州朱庇特舉行的與紐約大都會隊的季前賽上首發出場。今年首場正式比賽出場結果並不令人滿意。直球平均球速僅為142公裏，變化球控球也不理想。 從第壹回合上半局被對方的首發擊球手凱文•費拉擊出3壘打開始，金廣鉉被對方共擊出4個安打和1個四壞球上壘，失掉了3分。在投出27個球，只抓住壹個三振出局的情況下，金廣鉉被替換下場。 但是第2局開始後，金廣鉉再次踏上了投手踏板。根據“在截止到14日的季前賽上，投手的投球數超過20個時，即使是在3出局之前，也可以結束局數或替換上場”這壹特別規定，因此可以出場兩次。 在第二回合再次開始投球的金廣鉉與第1局相比，表現出了不錯的內容。在以2號擊球手為對象，只讓對方取得壹個四壞球上壘後，再次被替換下場。當天的成績是3分之2局遭遇4個被安打、2個四壞球上壘、4失分(3次失誤)。總投球數為39個。隨著球隊以14比9獲勝，避免了失敗的命運。 金廣鉉賽後表示，“控球不是很好，球速也不太好。下壹次出場時，我會展現出不同的面貌。”將金廣鉉內定為球隊第3先發投手的邁克•西爾特教練也表示，“現在只是打了壹場季前賽而已。” 聖地亞哥教士隊所在的內野手金河成(26歲)在與密爾沃基釀酒人隊的季前賽上取得了2次有效擊球、無安打、1個四壞球上壘的成績。多倫多藍鳥隊的王牌柳賢振(34歲•照片)將在6日與巴爾的摩金鶯隊的季前賽上，上演今年的首秀。

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