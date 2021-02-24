秋信守回歸國內聯賽…需要球星的球隊-FA結束的秋，剛好合適. February. 24, 2021 07:32. by 李憲宰, 黃泰皓 uni@donga.com,taeho@donga.com. “如果沒有美國職棒大聯盟球隊提供報價，我將徹底隱退。” 秋信守(39歲)在去年與得克薩斯騎警隊的7年合同結束後，成為了自由簽約選手(FA)。做著個人運動等待其他球隊引進提案的他在去年年末甚至想過退役。完全沒有想過要回到國內。他對熟人說“在美國無家可歸的選手還能去哪裏”，斷然否認了去韓國的傳聞。 與他的意誌無關，擁有對他的保留權的SK Wyverns從今年年初開始謹慎地試探了引進意向。如果不是今年的話，明年也會通過經紀人邀請他回到國內。 但是隨著上個月新世界集團全面收購SK棒球隊，情況發生了巨變。新世界方面需要引進符合球隊創立要求的明星，因此積極展開了秋信守的引進戰。新世界集團副會長鄭溶鎮對此也表現出了極大的關註。新世界相關人士表示：“鄭副會長在確定收購棒球隊後，表示為了仁川球迷最好引進秋信守選手，之後球隊方面進行了相關程序。” 恰好在美國職棒大聯盟春訓即將開幕之際，秋信守也接到了密爾沃基、西雅圖、匹茲堡等幾支球隊的邀請。最終，有8支球隊提出了引進他的建議，最近還出現了提出良好簽約條件想要引進他的球隊。這是壹支十分有望進入季後賽的球隊，很符合秋信守的要求。據悉，該球隊為他提供的年薪為300萬美元(約33億韓元)。 壹直為留在美國和重返韓國而苦惱的秋信守在與家人商議後，最終決定前往韓國。擔任他國內經紀人的GALAXIA SM理事宋載宇表示：“秋信守是自尊心很強的選手。他絕對不想在韓國表現出不好的面貌。既然要來，就想在還有實力的時候來。”新世界方面也拿出了KBO聯賽歷代最高年薪27億韓元的誠意。最終，新世界在SK棒球隊收購正式簽約日的23日，揮出了引進秋信守的“場外本壘打”。 秋信守此前壹直表示：“如果去韓國，我想在(故鄉隊)樂天隊效力。”但是根據規定，秋信守在1年內不能轉會到其他球隊。新世界棒球隊團長柳善圭表示：“在簽約過程中，堅決不談轉會的事情。”

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