文在寅：“新冠疫情壹旦平息，將討論全民撫恤金”. February. 20, 2021 07:06. by 黃炯?, 韓相準 constant25@donga.com,alwaysj@donga.com. 韓國總統文在寅19日表示：“壹旦到了從新冠疫情中擺脫出來的情況，就可以考慮發放國民撫恤金、補貼和鼓舞國民士氣的補貼。”執政黨和政府正式宣布，除了正在推進於下個月支付的第四次災難補貼之外，以“新冠疫情平息”為前提，將向全體國民發放災難補貼。 青瓦臺發言人姜瑉碩表示，文在寅當天將共同民主黨代表（黨首）李洛淵和院內代表金泰年等黨領導層邀請到青瓦臺舉行了座談會。他在會上表示：“強調的是，出於讓全體國民壹致努力的考慮，以在安慰國民的同時刺激消費為宗旨的補貼。”李洛淵當天建議說：“如果新冠疫情平息下來，就有必要發放補貼，以安撫國民並刺激消費。”共同民主黨首席發言人崔仁昊對此表示歡迎說：“壹直以來，李洛淵代表等黨領導層建議在新冠疫情平息時提供扶持景氣、刺激消費的補貼，此舉具有全面接受的意義。” 就執政黨和政府圍繞第四次災難補貼發放方式出現的分歧，文在寅強調：“雖然從壹開始就不能和黨想法壹致，但為了使死角地帶最小化，政府也將積極予以支援。（災難補貼）應該最大限度地廣範圍和厚重地進行支援。”他還以推進新冠補貼和韓國版新政活動、國會立法活動為例表示：“可以自豪地說，黨、政、青取得了歷屆最好的成果。” “國民力量”黨發言人金恩慧在口頭評論中批評說：“如果在選舉之前說投票給我就給錢，這次說是如果戰勝新冠疫情就給錢，就像用國民血稅對待小孩壹樣愚弄全國國民。選舉用口頭盛宴中，沒有國民。”

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