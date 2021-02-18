全球慰安婦研究者1129人：“擔心拉姆齊爾的論文助長性奴隸正當化”. February. 18, 2021 07:26. by 朴相準記者 speakup@donga.com. 研究日軍“慰安婦”問題的世界多國大學教授和研究人員等1129人最近發表聲明，批評了撰寫論文《慰安婦是賣淫》的美國哈佛大學法學院教授約翰·馬克·拉姆齊爾。 他們17日通過題為《關於拉姆齊爾教授論文的女權主義者聲明》的聲明指出：“拉姆齊爾教授的主張可能會被用於正當化對女性的暴力、性奴隸和性剝削制度，對此深表憂慮。”由“正義記憶聯合會”主導的該聲明中，包括哈佛大學教授凱瑟琳·艾爾金和首爾大學法學院教授梁鉉兒、研究“慰安婦”問題的美國西北大學教授伊麗莎白·孫、加利福尼亞大學教授勞拉·康·埃文等人。不僅是耶魯大學、賓夕法尼亞大學、杜克大學、牛津大學、延世大學，還有日本東京大學、京都大學、福岡大學等大學的研究員。 聲明特別強調說：“日軍記錄顯示，日軍監督民間企業並直接動員女性，這壹事實被公開後，日本政府1993年也在《河野談話》中部分承認政府介入。”聲明還針對拉姆賽有關“有可能是‘慰安婦’受害者自願加入並協商費用”的主張譴責說：“無視殖民地、戰爭、不平等的權力結構和結構性暴力，歪曲了歷史真相。” “慰安婦”受害者李龍洙老奶奶（93歲）當天在與哈佛大學法學院學生們的視頻研討會上囑咐說：“各位學生，請無視哈佛大學教授說的話。”當天，在臉書現場直播的研討會上，共有380名哈佛大學在校生參加。李龍洙老奶奶說：“朝鮮的女孩現在已經成為大韓民國的老人，她站在這裏。為了解決慰安婦問題，我壹定要到國際法院去打贏官司。”在美國帶頭開展“慰安婦”運動的前聯邦眾議院議員邁克·本田也參加了該研討會，他表示:“我們要做的就是停止對該教授職務的資金援助，讓哈佛大學不要從日本戰犯企業三菱公司那裏收錢。” 哈佛大學對拉姆齊爾教授的論文表明了“學術自由”的立場。8日，韓國網絡外交使節團“VANK”要求哈佛大學校長勞倫斯·巴科撤銷該論文，但哈佛大學10日回答說：“在我們大家都在享受的大學校園內的學術自由，還包括表現有爭議的觀點的自由。”

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