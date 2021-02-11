平地線行駛、險地線步行…現代汽車首次公開“智能型移動機器人”. February. 11, 2021 09:00. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 現代汽車集團首次公開了變身的智能型地面移動機器人“TIGER(Transforming Intelligent Ground Excursion Robot)”。公司方面計劃加快開發結合移動出行和機器人技術的新概念未來移動出行技術。 10日，現代汽車集團通過官方YouTube頻道公開的“TIGER”是現代汽車集團旗下的未來移動出行負責組織“New Horizons Studio”推出的第二件作品。有評價稱，雖然TIGER的結構與第壹件作品行走移動的“電梯”相似，但在功能和性能方面得到了進壹步提升。TIGER長約80厘米，寬約40厘米，重約12公斤，有4條腿和輪子，是壹種小型無人移動物。利用輪子和腿，可以自由移動險峻的地形。它不僅具備前進和後退，還具備了可以左右輕松轉換方向的結構。基本上利用輪子行走，但遇到障礙物或不能用輪子行走的地方，可以用機器人腿行走。在平坦的地形上，它會變成四輪驅動車輛，加快速度行駛。 現代汽車集團期待將TIGER用於△科學勘探和研究△緊急補給品運輸△向偏僻地區配送商品等多目的任務。特別是車體內部還設有專門的貨物裝載空間，可以保護物品，還可以利用機器腿維持日常水平，可以安全地運送物品。 New Horizons工作室不是單獨開發TIGER，而是以開放式創新方式。與以人工智能(AI)為基礎的工程設計企業“Auto Desk”、概念設計專門企業“Sundberg-Ferar”合作。 現代汽車集團New Horizons工作室常務約翰•徐表示：“適用於TIGER的移動出行新技術提供了現代汽車集團前進的未來方向和動力”，“New Horizons工作室將不斷公開可以重新定義車輛設計、制造方式和未來移動出行概念的革新。”

한국어