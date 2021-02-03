鹽水冒充疫苗、陰性證明造假……“新冠詐騙”警報. February. 03, 2021 07:34. by 金祺容, 金潤鍾 kky@donga.com,zozo@donga.com. 新冠疫情的危害在世界範圍內非常嚴重，海外甚至出現了出售假冒疫苗和陰性證明造假的詐騙犯罪。 在各國展開激烈的疫苗購買競爭的情況下，中國出現了假冒疫苗。據香港《明報》等媒體2日報道，前壹天中國警方對新冠疫苗相關犯罪采取特別查處，逮捕了80多人，扣押了3000劑假疫苗。《明報》援引消息人士的話報道說，扣押的疫苗中國國營制藥公司國藥集團開發的新冠疫苗“愛可維”的贗品，這些假疫苗灌裝的是生理食鹽水。 中國新華社報道說，在北京、江蘇、山東等地，當地警方也聯合行動，查獲了制售假冒疫苗的工廠，並拆除了相關工廠。根據調查結果，這些人通過微信（中國版Kakao Talk）以高價銷售假冒疫苗。中國官方媒體《環球時報》（英文版）援引專家的話報道說：“被逮捕的犯罪嫌疑人計劃將疫苗發往海外。” 據調查，歐洲各地都有人在買賣假的新冠檢測陰性證明，各國都進入了緊急狀態。歐盟警察機構——歐洲刑警組織1日在網站上公布：“惡意利用因新冠疫情和變異病毒擴散而加強旅行限制措施這壹點，偽造新冠檢測陰性證明的犯罪正在增加。” 在英國，盜用政府名義以100英鎊（約15萬韓元）的價格出售假陰性證明的犯罪團夥被抓獲。這夥人在法國巴黎戴高樂機場以300歐元（約40萬韓元）的價格向遊客出售偽造的陰性證明的過程中被揭發。在荷蘭和西班牙，通過社交媒體和電子郵件交易，造假陰性證明以50∼60歐元（約7萬∼8萬韓元）的價格進行交易。 歐盟主要國家將旅客提交48小時內發放的陰性證明義務化，成為“造假陰性證明”擴散的背景。歐洲刑警組織警告說，造假陰性證明像偽鈔壹樣，通過多種軟件和高質量復印、打印設備制作而成，令檢疫當局很難區分。

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