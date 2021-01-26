“韓國GNI有望超過意大利”首次達到G7國家的水平. January. 26, 2021 07:22. by 具特敎 kootg@donga.com. 彭博社預測，去年韓國人均國民總收入(GNI)超過意大利，首次達到G7國家的水平。 據彭博社25日(當地時間)報道，2019年世界銀行(WB)分析的韓國2019年人均GNI為3.379萬美元。該數值接近意大利(3.453萬美元)。意大利是G7國家中人均GNI最低的國家。 彭博社分析說，去年意大利經濟因新型冠狀病毒肺炎疫情采取的大規模封鎖措施，萎縮了9%左右。相反，韓國去年第四季度(10~12月)國內生產總值(GDP)增長率為0.9%，去年全年增長率為-1.0%。 對此，彭博社預測說：“新冠病毒受打擊較小的韓國今年可能出現相當於G7國家水平的人均GNI。”有分析認為，這是受到韓國經濟的中心—出口呈上升趨勢、半導體需求等增加的影響。這是韓國有史以來第壹次達到G7國家的人均GNI。" 但彭博社指出：“韓國的出口增長勢頭沒有和內需擴大連接起來，工作崗位自1999年以來大幅減少，這是威脅經濟增長的因素。”

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