沙利文：“韓美同盟是印度太平洋地區的關鍵”. January. 25, 2021 07:24. by 朴孝睦記者、尹相虎 軍事記者 tree624@donga.comysh1005@donga.com. 青瓦臺國家安保室長徐薰23日與美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文進行了首次通話，討論了朝核問題的解決方法和韓美之間的合作方案。針對沙利文在當天的通話中所說的“韓美同盟是印度太平洋地區和平與繁榮的關鍵（linchpin）”，有分析認為拜登政府向文在寅政府強調了牽制中國的必要性。白宮表示：“沙利文強調了韓美之間協調朝核問題的重要性。” 青瓦臺發言人姜瑉碩當天在書面新聞發布會上表示：“雙方就最近韓半島局勢進行了共同評價，壹致同意為實現韓半島無核化與和平的目標共同磋商並努力。”另外，沙利文還表示：“韓美同盟是印度太平洋地區和平與繁榮的關鍵，也是與美國共享民主、法治等價值的同盟，今後美方將與韓國就各種問題緊密協商。”在此之前，美國總統拜登在當選總統後也即去年11月與文在寅總統的通話中強調，韓國是“印度太平洋地區的安全和繁榮的關鍵”。 分析認為，沙利文甚至強調“共享民主和法治的同盟”，是在再次表明韓美與中國不同，是“民主價值同盟”，韓國應該參與向中國施壓。美國國防部長勞埃德·奧斯汀24日在與韓國國防部長徐旭的通話中表示：“韓美同盟是東北亞和平穩定的關鍵，也是最模範的同盟。在鞏固和發展同盟關系方面，我們將密切合作。” 白宮在公布兩人的通話事實時稱，“沙利文強調了拜登政府進壹步加強韓美同盟的承諾”，“不僅強調了應對新冠疫情和氣候變化等地區和全球挑戰問題，還強調了密切協調朝鮮問題的重要性。” 預計文在寅最快將於本周與拜登通電話。青瓦臺相關人士表示：“繼國防部之後，外交部長等韓美外交安保部門首長之間進行通話後，不久將實現首腦間的通話。”

한국어