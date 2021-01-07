金正恩承認經濟領域失敗……“遠未實現目標”. January. 07, 2021 07:14. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩在5日開幕的第八次黨代會上說，“雖然國家經濟發展五年戰略的執行時間在去年結束，但提出的目標幾乎在所有領域都遠沒有實現”，公開承認經濟領域的失敗。在勞動黨最大政治活動、展示成果的黨代會上，金正恩罕見地強調經濟領域失敗，這表明繼對朝制裁之後，因新冠疫情而遭受決定性打擊的朝鮮經濟形勢相當嚴峻。專家們認為，朝鮮經濟有可能比經歷最嚴重經濟困難的90年代“苦難的行軍”時期還要後退。 ○ 承認經濟失敗的金正恩，預示著將進行大規模處罰 據朝鮮中央通訊社6日報道，金正恩前壹天在黨代會的開幕詞中表示：“在前所未有的最糟糕時刻，持續的困境給我們的革命前進帶來了巨大障礙。”他還說：“妨礙我們為在社會主義建設中不斷取得新的勝利而鬥爭的努力和前進的各種挑戰，在外部和內部都存在。”他認為，去年新冠疫情、洪水和臺風災害、對朝制裁等三重苦難是導致經濟失敗的主要原因。 今年是2016年第七次黨代會上提出的經濟發展五年戰略的最後壹年，受三重苦難的影響，朝鮮的經濟困難極度惡化。據悉，在因對朝制裁而限制進出口的情況下，受新冠疫情影響，不僅是支援方中國，連與俄羅斯的貿易和支援也受阻，依賴於中國的進口材料和資本材料的朝鮮國內產業接連遭受打擊。由於水災再加上化肥供應不暢，農業生產量也急劇減少。因此，黨代會前進行的“80天戰鬥”也只能集中在疫情防控和洪水災後重建上。韓國的朝鮮大學院大學教授梁文秀（音譯）表示：“對外貿易中斷近1年，朝鮮整體經濟必然會遭受連鎖性打擊”，“引領金正恩時代的市場化也受到惡劣影響，成長動力崩潰了。” 金正恩表示：“最明確、最快地突破現存的重重難關的妙招，就是千方百計加強我們自己的力量和主體力量。”由於三重困難導致國際孤立，無法引進外部投資和技術，因此要持續動員內部資源和勞動力的自力更生這壹無奈之計的基調。預計金正恩在6日宣布的未來五年經濟發展計劃中包含這樣的方向。 金正恩將經濟失敗歸咎於現場幹部，並預告將進行大規模處罰。金正恩強調：“將成立非常設中央檢閱委員會，包括什麽情況搞錯了、其原因是什麽，弄清其真相。”韓國統壹研究院朝鮮研究室長洪民（音譯）表示：“金正恩委員長是想成立新的審查組織，制造大規模改組和人員更替的名分。” ○ 開幕詞未提及核、導彈問題 韓國政府正在關註金正恩在開幕詞中沒有具體提到核和導彈開發成果這壹點。有分析認為，金正恩5年前在第七次黨代會上致開幕詞時，展示了被稱為“光明星4號”的遠程火箭和首次氫彈試驗成果，與這壹次形成了對照。有分析認為，金正恩此次講話中“為世世代代可靠地守護祖國和人民的命運提供了強有力的擔保”，“強有力的保證”暗示了戰略武器。 據分析，金正恩6日還發表了針對美國拜登政府和韓國政府的信息，但朝鮮媒體尚未公開黨代會的第二天結果。朝鮮中央通訊社預告稱，金正恩“將提出促進祖國統壹偉業和對外關系的重要問題”。

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