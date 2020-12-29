拜登時代的駐韓美軍“高次方程式”. December. 29, 2020 07:24. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據很多人預測，如果明年1月拜登政府上臺，韓美同盟將回到原來的位置。人們期待，在執政期間壹直打著“美國第壹”旗號濫發“同盟賬單”的特朗普政府與重視同盟的拜登政府截然不同。 從韓國政府內外的氛圍也能看出，特朗普動輒以金錢（防衛費）問題施壓縮減駐韓美軍、“扼殺同盟"，如今有望擺脫這壹窘境，暗自松了壹口氣。本月初美國國會處理了維持駐韓美軍駐軍規模現行（28500人）的國防授權法案，也有評價認為這反映了當選總統拜登重視同盟的意誌。可以從韓國政府感受到樂觀的態度，認為在拜登政府，駐韓美軍問題會得到妥善管理，不會升級為“同盟矛盾”，傳統血盟關系也會得到恢復。 但是，現實卻可能與之相反。因為，隨著朝鮮和中國的威脅和區域內安保挑戰的加劇，美國很有可能超越政權和政派，將駐海外美軍運用於對本國最有利的方向。筆者認為，在這種情況下，駐韓美軍問題完全可以成為韓美同盟的“最大難題”。從現在開始就處處都能看到這樣的征兆。美國國會不久前宣布，在海外部署美軍兵力或主要軍事裝備時，將考慮駐軍國是否在使用華為等中國企業第五代（5G）移動通信技術，這可以說是“信號彈”。很明顯，這對繼德國和日本之後部署較多美國地面部隊和薩德（THAAD，末段高空區域防禦系統）等戰略武器的韓國，將帶來不容忽視的影響。 中國軍事崛起的加速化也將成為駐韓美軍的地位和作用的主要變數。阻止南中國海軍事化等中國霸權，在拜登政府也將作為超越黨派層面的核心安保課題推進。在這壹過程中，美國有可能邀請韓國參與牽制中國，同時積極利用駐韓美軍的“戰略靈活性”。也就是說，在美中之間發生區域內軍事沖突時，可以深度謀求駐韓美軍的介入或支援方案。美國國防部從今年年初開始進行的包括駐韓美軍在內的印度太平洋司令部的重新討論工作，也應當視為其中的壹環。 韓國軍方相關人士表示：“美中矛盾越接近‘臨界點’，越會對固定用來防禦朝鮮的駐韓美軍的效用提出疑問。”也就是說，今後隨著美中矛盾的惡化，駐韓美軍的規模和作用無論如何都會受到影響。 圍繞駐韓美軍的韓國國內變數也是需要警惕的關鍵。10月在華盛頓舉行的韓美安保磋商會議上，雙方在戰時作戰指揮權的移交上出現了明顯的分歧。對於韓國盡快移交的方針，美國表示，在朝核高度化等安保條件惡化的情況下，如果制定“特定時限”強行移交，可能會危及兩國軍隊和國民。預計拜登政府也將堅持“條件滿足後移交”的基調。在這種情況下，如果韓國把戰時作戰指揮權的移交當作軍事主權問題來推進，將會加重駐韓美軍的不穩定性，而且稍有不慎就會犯下使駐韓美軍淪為自主國防絆腳石的錯誤。 聯合訓練中斷長期化的情況也同樣令人擔憂。因為，由於對朝關系和新冠疫情，韓美已連續3年取消大規模聯合軍演，不少人擔心在非常時期，韓美對朝遏制力可能會出現空白。由於噪音、信訪等原因而取消實戰射擊訓練等，駐韓美軍訓練不足的問題也日益嚴重。 韓國軍隊內外有人擔心，如果說駐韓美軍問題是特朗普政府以防衛費為媒介的“壹次方程式”，那麽拜登政府則是國內外變數綜合作用的“高次方程式”。駐韓美軍是韓美聯合防衛的主軸和區域內均衡者，這是毫無疑問的。在遏制朝鮮挑釁和牽制中國的美國戰略格局下，要想使韓國的安保國家利益最大化，駐韓美軍的穩定駐紮是必須的。為此，需要謀求更加精巧、慎重的同盟戰略。 將駐韓美軍視為朝核談判用籌碼或杠桿的壹些人的看法，只會給朝鮮帶來誤判的借口，並導致韓半島及區域內的不穩定性，是極其危險的。在圍繞韓半島的東北亞安保局勢劇變的時期，“井底之蛙”式處理駐韓美軍的方法，對韓美同盟和大韓民國安保沒有任何幫助。

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