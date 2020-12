八十歲的福奇所長居家過生日,拜登總統發生日歌推文. December. 26, 2020 09:03. by 兪載東 jarrett@donga.com. 《華盛頓郵報》(WP)和《衛報》等媒體報道稱,美國“防疫總指揮”、國立保健院下屬的過敏和傳染病研究所所長安東尼•福奇24日(當地時間)在家中安靜地度過80歲生日,親自樹立了防疫模範。 福奇所長往年過與平安夜重疊的自己的生日時,壹般都是在弗吉尼亞州的妹妹家中和家人壹起度過的。但在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情爆發的今年,他改變了計劃,決定和妻子壹起留在華盛頓的家中。另外,他還通過視頻與分散在全美的3個女兒等其他家人打招呼。福奇所長對媒體表示:“我正要求美國人限制旅行,我自己不想成為到外面享受派對的公務員。” 雖然福奇所長沒能在豪華的餐廳舉行盛大的生日派對,但夫人克裏斯汀•格蕾迪為他準備了驚喜派對。背著福奇所長,她偷偷邀請15名家人和朋友到視頻會議應用軟件“閽oom”,最近舉辦了網絡派對。23日,因新冠疫情今年壹整年和他壹起為克服新冠病毒而展開殊死搏鬥的急救醫療人員們讓福奇所長變得非常愉快。當天下午,他們聚集在馬裏蘭州貝塞斯達國立保健院前,給下班的福奇所長唱了生日歌。 24日,總統當選人拜登和吉爾女士夫婦在推特上上傳了紀念福奇所長80歲生日親自演唱生日歌的視頻。拜登在歌曲結束後說,“祝妳生日快樂。來自吉爾和拜登。”華盛頓市長穆雷爾•鮑傑23日表示:“福奇所長是為我們共同體的健康和安全而獻身的華盛頓居民”,並宣布24日為“DR安東尼•福奇日”。 到目前為止,先後向6名美國總統提出過傳染病相關建議的福奇所長公開指責了輕視新冠病毒嚴重性的唐納德•特朗普總統的錯誤等,接連發表了信念發言,獲得了國民的信賴。為了安撫擔心疫苗安全性的國民,22日他親自註射了疫苗。拜登當選人也高度評價了他的功勞和專業性,他決定在下屆政府中讓福奇所長繼續應對新冠疫情。11日,美國時事雜誌《時代》將福奇所長和全世界醫療團隊選定為“年度守護者(Guardians of the year)”。

한국어