“網球明星”莎拉波娃與英國威廉王子的朋友訂婚. December. 19, 2020 07:44. by 李雪 snow@donga.com. 俄羅斯網球明星瑪莉亞•莎拉波娃(33歲)訂婚了。據悉，她的未婚夫是英國威廉王子的朋友、英國企業家亞歷山大•吉爾克斯(41歲)。 莎拉波娃18日在自己的Instagram(照片墻)上傳了與吉爾克斯的合影，並寫道：“從我們相遇的第壹天起，妳就知道我的答案是yes，這是我們兩個人的小秘密。”吉爾克斯也在照片墻上曬出和莎娃的甜蜜照，並寫道：“感謝妳讓我成為世界上最幸福的少年，並對我說了yes。我期待著用壹生的時間來愛妳，向妳學習。”兩人從2018年初開始交往，壹直公開約會。 莎拉波娃在2004年溫布爾登網球公開賽單打比賽中擊敗小威廉姆斯(美國)，壹躍成為“耀眼的明星”。之後她在2006年美國公開賽、2010年澳大利亞公開賽、2012年和2014年法國公開賽上稱霸，成為歷史上第10位獲得職業生涯全滿貫的女選手。今年2月退役後，她創立了糖果公司“Sugarpova”，目前以企業家身份活動。 未婚夫吉爾克斯是共同創立在線藝術拍賣網站“Paddle8”的藝術銷售商，目前經營壹家名為“Squared Circles”的公司。據悉，他在英國名門私立貴族學校伊頓公學與英國威廉王子、哈裏王子結識，建立了交情。他還參加了2018年伊麗莎白二世女王的孫女尤吉妮公主的婚禮。 吉爾克斯2012年與英國著名時裝設計師米莎•諾努(35歲)結婚，2017年兩人離婚。莎拉波娃這次是第二次訂婚，2010年她與美國職業籃球(NBA)選手出身的薩沙•武賈西奇(斯洛文尼亞)訂婚，2012年退婚。

한국어