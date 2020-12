“仔細想壹想”. December. 14, 2020 07:58. by 鄭美京 mickey@donga.com. 世界為確保新冠疫苗展開了激烈的競爭。韓國與美國和歐洲相比,擴散趨勢並不嚴重。但還是有人擔心在競爭上是不是已過於落在後邊。 △"No one wants to put their eggs in one basket."(“沒有人願意把雞蛋放在壹個籃子裏。”) 很多國家正在制定通過先購買合同確保充足疫苗的戰略。此外,還制定了不只依賴於壹種疫苗,確保多種疫苗來分散危險的戰略。“沒有人願意把雞蛋放在壹個籃子裏。”這是投資的基本原則。日內瓦大學院全球保健中心共同負責人蘇埃裏·穆恩(音)表示:“投資原則在確保疫苗方面也同樣適用。” △"Just doing the maths, you can see it's not enough to go around."(“如果計算壹下,就會發現沒有足夠的數量來分享。”) 據悉,到明年為止,輝瑞等主要疫苗制造公司供應量的壹半左右已經由美國、歐洲、日本等壹些國家搶先占領。這些國家雖然只占全世界人口的10%∼15%,但疫苗卻占了壹半。“無國界醫生組織”的總指揮悉尼·翁(音)表示:“如果計算壹下,就會發現,(其他國家)沒有足夠的數量來分享。”“Do the math”的意思是“計算”和“用邏輯思考”,在美國是“math”,在歐洲是“maths”。“Go around”是需要分享醫療品、生活必需品、食物時使用的詞語。 △“The biopharmaceutical industry has a once-in-a-generation opportunity to reset its reputation.”(“生物制藥界擁有了重塑聲譽的壹生壹世絕無僅有的好機會。”) 壹直以來,大型制藥公司的形象都不太好。但是以這次積累的技術力為基礎,成功實現了疫苗的商用化,可以“提升”其形象。制藥公司伊萊裏利的首席執行官大衛·利克斯說:“生物制藥界擁有了重塑聲譽的壹生壹世絕無僅有的好機會。”“Once-in-a-generation”也可以寫作“once-in-a-lifetime”。在單詞的意義上,它經常與“opportunity(機會)”結合使用。

