“換氣”的威力. December. 05, 2020 07:40. . 世界範圍內新冠病毒正在持續大流行，韓國國內也進入第三次大流行。第三次大流行與前兩次大流行不同，不是以特定地區、設施為中心大規模發生的形態，而是在暗地裏擴散，因此是更大的威脅。隨著冬季的到來，增加使用取暖器但更難換氣的季節性狀況，又使今後的前景變得更加暗淡。 6月在全州壹家餐廳發生的感染事例赤裸裸地反映了這種危機。該餐廳的環境是不與外部通風、壹直使用空調的普通夏季餐廳。此時，壹名確診患者訪問了餐廳，而此時壹同來訪的兩名客人離新冠確診患者分別有4.8米和6.5米，均被確診感染。研究該事例的全北大學教授李柱亨研究團隊分析說：“在壹般情況下，唾沫珠最多能達到2米，但在未換氣的情況下，如果打開空調，就會發生空氣循環，在超過其3倍的距離內也會發生感染。” 雖然這壹案例可以歸結為在室內處於同壹空間的幾個人感染病毒，但8月份坡州的壹家連鎖咖啡店中60名以上的集體感染事例發出的警告是，根據空間的不同可能會有數十數百人感染。該連鎖咖啡店因環境舒適，是在咖啡廳裏學習的人經常光顧的地方，但由於使用冷氣機通風不暢，再加上咖啡店的特性，沒有戴口罩，所以發生了大規模感染。 像這樣的問題，至今仍有很多人誤以為設置在外面的空調是室外機甚至可以換氣的，所以才會發生。空調是不讓外部空氣流入，而是將內部空氣進行循環的方式，再開動多長時間，也不會換氣。也就是說，如果不讓空氣流通，只啟動冷暖空調，哪怕是輕微的病毒，整個空間也會成為病毒危險地帶。防疫當局也認為當時大規模感染的原因是通風不足。 換氣的效果已經通過數值得到了證明。據疾病管理廳透露，如果壹小時內空氣流通5次以上，就可以減少99%的病毒。另外，通過通風可以解決二氧化碳、揮發性有機化合物(VOCs)、氡等多種室內空氣質量問題，因此最好的防疫方法就是通風。但是在冬天換氣時，取暖能源會消耗很大，因此當務之急是尋找能夠有效管理能源的冬季換氣方法。與此同時，為了解決這壹問題，有必要開發綜合管理冷暖功能和換氣功能的“壹體化冷暖空調系統”。 人類的歷史是克服難關的歷史。顯然，新冠疫情是地球給我們的又壹個難關。為了克服這壹困難，走向“後新冠”時代，需要在通風和制冷供暖等室內環境的根本管理方法上有所改變。

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