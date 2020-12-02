英國廣播公司（BBC）：“中國泡菜成為世界標準？……中國媒體純屬誤報”. December. 02, 2020 07:27. by 李雪 snow@donga.com. 針對中國將腌制蔬菜“泡菜（Paocai）”的制作法登記到國際標準化組織壹事，中國官方媒體報道似乎稱中國制定了泡菜的國際標準，英國廣播公司指出中國的主張，認為這是“誤報”。 英國廣播公司當地時間11月30日在題為《泡菜，令韓中文化矛盾發酵》的報道中稱：“中國誤報說（其）關於韓國傳統飲食泡菜的制作方法得到了國際認可，韓國對此進行了反駁”，“（泡菜爭議）是韓國和中國最近發生的文化糾紛。” 此前，中國官方媒體《環球時報》10月月29日報道稱，中國制定了“泡菜國際標準”，並聲稱“中國的泡菜產業已成為國際市場的標準，事實上，韓國是‘泡菜宗主國’的主張已經有名無實”。相關報道將“中國泡菜（Paocai）”和“韓國泡菜（Kimchi）”形容為同樣的食物，把登記為國際標準的“Paocai”包含韓國泡菜壹樣進行宣傳。 對此，韓國農林畜產食品部立即反駁道：根據2001年聯合國國際糧農組織下屬的國際食品法典委員會（CODEX）的規格，韓國泡菜被設定為國際標準，“Paocai”不能解釋為韓國泡菜。” 英國廣播公司也援引農食部的主張，介紹了韓國泡菜的特性和腌泡文化。“屬於辛辣腌制食品的泡菜雖然在中國以‘Paocai’的名稱供應，但是中國也有相同名稱的固有食品，國際標準化組織（ISO）文件中雖然指出這壹食品規格‘不適用於韓國泡菜’，但部分中國媒體卻進行了與此不同的報道。” 報道還介紹說，“韓國泡菜是將蔬菜用鹽腌制後放入調料和發酵的海產品並放入缸中保管，每年制作泡菜的腌制泡菜已被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產名錄。”報道說：“韓國泡菜需求量大，需要從中國進口，但由於中國的嚴格限制，韓國的出口之路實際上已被堵住。” 英國廣播公司還介紹了最近韓國和中國之間文化矛盾的事例。10月防彈少年團（BTS）在6·25戰爭70周年之際，因對韓美關系發展做出的貢獻而獲得範弗裏特獎，並使用了“（韓美）兩國共同經歷的苦難歷史”的表述，引起中國網民集體抗議，稱“無視中國的犧牲”。11月，中國演員許凱在中國社交媒體微博上發表題為《韓服是中國服裝》的文章，引起了爭議。

한국어