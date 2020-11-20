汽車玻璃自己抖落雨水...車內配備殺菌照明設施. November. 20, 2020 08:01. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 壹到下大雨的日子，司機們就被雨點擋住了視線。有雨刮器的前擋風玻璃雖然不錯，但側窗和側視鏡如果不親自擦拭，只能看到被雨點遮住的悶悶不樂的樣子。但是，在不久的將來，現代汽車集團可能會出現玻璃窗自己振動並抖落雨滴的車輛。 現代汽車集團19日表示，在首爾瑞草區現代•起亞總部舉行了實證演示這壹新技術的“2020開放創新休息室”。開放式創新休息室是現代汽車集團為與外部創業企業進行技術合作而準備的開放型革新平臺。當天展示的技術是與現代汽車集團合作中的全世界300多家創業公司中選拔出的11家企業與現代汽車集團使其具體化的。 他們制作並展示了車輛便利性、娛樂系統、安全及衛生等3個主題的技術。其中包括擦去玻璃水氣的“自動清洗技術”、在玻璃後面投放廣告的“智能鏡面”、將側面玻璃用作觸摸顯示屏的“觸摸控制玻璃”、車內“殺菌照明”等。其中，現代汽車集團計劃從顧客的角度出發，迅速推進能夠推進商品化的技術，使其適用於實際車輛。

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