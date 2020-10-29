洛杉磯道奇隊時隔32年再次奪得世界大賽冠軍. October. 29, 2020 07:37. by 金培中 wanted@donga.com. 直到再次捧起冠軍獎杯，江山已經更換了三代以上。 美國職業棒球大聯盟(MLB)豪門洛杉磯道奇隊自1988年以來時隔32年再次捧起了世界大賽(WS•7戰4勝制)冠軍獎杯。道奇隊28日在美國得克薩斯州阿靈頓環球生命公園球場舉行的世界大賽第6場比賽上，以3比1戰勝坦帕灣魔鬼魚隊，並比4勝2負的總成績隊史第7次贏得了世界大賽冠軍。 道奇隊在比賽初期被坦帕灣隊的先發投手布雷克•斯內爾(28歲)緊緊捆住，以0比1落後。但是坦帕灣隊的提早換人成為決定兩隊悲喜的契機。坦帕灣隊主教練凱文•凱西在第6局下半局1人出局後換下了只讓對方擊出2個安打的斯內爾，道奇隊隨即拿下2分，逆轉了比分。第8局下半局，穆基•貝茨(28歲)以一記一分本壘打鎖定了勝局。世界大賽最有價值球員(MVP)被在6場比賽中取得擊球率0.400(20個有效擊球、8個安打)、2個本壘打、5打點猛打的道奇隊遊擊手科裏•席格(26歲)獲得。全票當選MVP的席格成為MLB歷史上第八位同時獲得冠軍系列賽MVP和世界大賽MVP的選手。 代表美國西部的豪門球隊洛杉磯道奇隊此前多次錯失了贏得世界大賽冠軍的機會。道奇隊以洛杉磯為故鄉，為了引進優秀的選手，付出了不亞於“邪惡帝國”紐約洋基隊的巨額費用。從2014年賽季到2017年賽季，球隊超過洋基隊，登上了總年薪第一的位置。從2014賽季開始，道奇隊連續7年蟬聯國家聯盟西部賽區冠軍。在2017~2018賽季，球隊連續兩年登上世界大賽舞臺，但分別被休斯敦太空人隊(2017年)和波士頓紅襪隊(2017年)擊敗，並被戴上了“千年老二”的帽子。 雖然連續兩年最終都未能奪冠，但是2015年就任的總經理安德魯•弗裏德曼改善球隊體質的努力得到了好評。將重點放在合理的支出和培養上，席格和領銜球隊擊球陣容的和科迪•貝林澤(25歲•外野手)等成長為招牌明星。比起知名度，更看重可能性，從外部引進的賈斯汀•特納(36歲•內野手)、麥克斯•曼西(30歲•內野手)、克裏斯•泰勒(30歲•外野手)等也在弗裏德曼體制下盡情發揮了自己的潛力，再加上在本賽季之前從波士頓紅襪隊花大價錢引進的頂級球員貝茨原封不動地將2018年在波士頓紅襪隊安裝的“冠軍DNA”傳授給了道奇隊。一到秋天經常會變成“弱雞”的王牌投手克萊頓•克肖(33歲)在今年的世界大賽中，在2場比賽中取得2勝(平均責任失分2.31)，顯示出了王牌選手應有的風範。道奇隊在此次季後賽中連續13場比賽打出本壘打，創下了歷史最高紀錄。在決勝局中出現的“一棒”也是走向頂峰的原動力。 繼12日美國職業籃球(NBA)的豪門洛杉磯湖人隊奪冠後，此次道奇隊也登上了冠軍寶座，整個洛杉磯沈浸在慶祝的氣氛中。曾帶領湖人隊奪冠的“國王”勒布朗•詹姆斯表示，“洛杉磯是冠軍之都。拜托一定要讓我們參加冠軍遊行”，祝賀道奇隊的勝利。在美國有著相同所在地的球隊在棒球、籃球比賽中同時奪冠還要追溯至遙遠的1988年，當時的主人公也是洛杉磯道奇隊與湖人隊。 如果當天的系列賽沒有結束，世界大賽將面臨崩潰。道奇隊的3壘手特納在第8局上半局防守時被替換下場，MLB事務局表示特納在比賽中被判定為“新冠肺炎陽性”。特納在奪冠後亮相慶祝動作，拍攝紀念照時摘下口罩，預計將引發不少爭議。

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