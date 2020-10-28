KB房地產中斷統計風波……權力的“幹擾統計”導致的不信任. October. 28, 2020 07:34. . 代表性的民間房地產統計機構KB房地產的市場指數服務因難以釋懷而於上周中斷，但在“政府外部壓力”爭議爆發後，於前天重新開放。KB房地產的公寓買賣、全租房價格統計比政府公認的韓國鑒定院統計數據高出很多，在國政監查中，房地產政策當局以鑒定院統計為名，說了與市場現實不符的話，因此受到了在野黨的批評。 KB房地產上周發布公告稱，將停止提供每周發布的“壹周交易、全租交易指數”。這是以中介所為對象每周進行問卷調查，掌握交易活躍度的指數，是迅速反映市場氛圍的資料。KB還表示：“鼓勵使用國土交通部實際交易價格、韓國鑒定院交易現狀統計資料。”馬上就有網民批判說，“因為看政府的臉色，中斷了服務”。隨後KB房地產表示“將重新提供資料”，推翻了決定。 此次波動證實了國民對政府歪曲房地產統計的不信任有多深。經濟副總理洪楠基在多家民間統計認為全租交易有所減少的情況下，堅稱“全租實際交易統計正在增加”，遭到了無視市場現實的批評。國土部長金賢美在國政監查中，針對民間統計和政府統計差異較大的指責表示，“KB房地產統計以‘叫價’為中心，因此只能拉大差距”，貶低了其可信度。 現政府執政以來，虛報、歪曲統計資料等爭議不斷。與“收入主導增長”政策所期待的不同，在收入分配惡化的統計結果出來後，更換了統計廳長，新廳長改變了調查方式，使調查方式無法與以前相比。就業統計中，除“稅金工作崗位”外，壹直呈現持續惡化的指標，但政府堅持認為“情況正在改善”。KB房地產試圖中斷提供令政府感到不爽的統計資料後，國民懷疑“政府好像又施加壓力了”，從某種角度來看，這是政府自找的現象。 專家們指出，應該廣泛參考民間和政府的統計結果，因為“沒有壹個國家只根據政府的統計來推進房地產政策”。剛好文在寅總統也要求“準確反映實際交易現狀的公共統計”。壹味進行“我田引水”式統計，不僅會把政策引向錯誤的方向，還會加深國民對政策的不信任。“幹擾統計”的現象不能再出現。

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